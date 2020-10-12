Abiteboul: "Birkaç biranın ardından dövme iddiasına girdik"

Fransız takım patronu, Ricciardo ile 2019 Britanya GP hafta sonunda podyuma çıkmaları halinde dövme yaptıracağına dair iddiaya girdiklerini açıkladı.

Bir süredir dövme konusu gündemdeydi ve Eifel GP hafta sonunda Ricciardo, aldığı podyum ile Abiteboul'un vücuduna dövme yaptırmasını garantilemiş oldu.

Dünkü yarışın ardından Abiteboul, dövme iddiasının nasıl ortaya çıktığını açıkladı.

Abiteboul, "Bu konuda her zaman kafam karıştı. Ancak tasarımı o seçecek, yerini ve boyutunu ise ben seçeceğim çünkü boyutu önemli!"

"Boyutu benim istediğim gibi olduğu sürece, herhangi bir tasarımla baş edebileceğimi düşünüyorum."

"Bu gerçekten benim tarzım değil. Bu yüzden bir iddia oldu. Sanırım geçen seneki Silverstone yarış hafta sonunda Perşembe gecesiydi. Daniel bana yeni dövmesini gösteriyordu."

"Ona 'Bu noktaya nasıl geldin? Ne tür bir zihinsel yolculukla bu tür bir dövme yaptırıyorsun?' diye sordum. Bana, 'Aslında dövme dükkanının önünden geçiyordum ve bir tane yaptırmak istedim' dedi."

"Birkaç biranın ardından ona düzgün bir iddia yapmamız gerektiğini, podyuma çıkarsa benim de bir tane dövme yaptıracağımı söyledim. Ben sözümün arkasındayım."

"Bunu yaptıracağım. Sadece boyutuna ve yerine karar vermem için biraz zamana ihtiyacım var." dedi.

Ricciardo, yarışın ardından yaptığı açıklamada yaptıracakları tasarımda Almanya'nın yer alacağını söyledi.

Ricciardo, "Artık ne yapacağımıza karar vermeliyiz. Muhtemelen içerisinde ben olacağım ve biraz da Almanya ile alakalı bir şey olacak. Bunu burada başardık, bu yüzden Almanya ile alakalı bir işaret eklemeliyiz."

Red Bull'un takım patronu Christian Horner da Renault'yu tebrik etti ve olaya espri ile yaklaştı.

Horner "Renault'yu bir süre sonra aldıkları ilk podyum için tebrik ediyoruz. Cyril'in arkasında büyük bir Red Bull logosu görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.