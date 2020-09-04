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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul, Alpine'nin başına getirildi, Renault F1'in adı değişebilir!

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Abiteboul, Alpine'nin başına getirildi, Renault F1'in adı değişebilir!
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Adam Cooper
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Renault patronu Cyril Abiteboul, bugün itibariyle Fransız otomobil üreticisinin Alpine markasının başına getirildi ve bunun üzerine Renault F1 takımının adı değişecek gibi görünüyor.

Renault Grubu, İtalya Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada, ana işine yani Renault, Dacia, Alpine ve New Mobility'e odaklanmak amacıyla organizasyonunu yeniden yapılandırdığını duyurdu.

Açıklamada, Renault’nun F1’e fabrika ekibi olarak dönmesine yardımcı olan Abiteboul’un mevcut rolüne devam edeceği ve aynı zamanda Alpine markasının "oluşturulması, düzenlenmesi ve uygulanmasından" sorumlu olacağı belirtildi.

Bu hamlenin F1 ekibi üzerinde bazı sonuçları da olacak gibi görünüyor. Renault F1 ekibinin Alpine Renault olarak devam etmesi ya da tamamen Fransız spor otomobil üreticisinin adıyla faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeniden adlandırılması bekleniyor.

Planı doğrulayan resmi duyuru, bu hafta sonu İtalya Grand Prix'si öncesinde gelebilir.

Renault, 'Renault F1' ekibinin yeniden isimlendirilmesi olasılığı hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Abiteboul'un Cuma günü Monza'da yapılacak takım patronları basın toplantısında buna değinmesi bekleniyor.

Alpine markasının geleceği, koronavirüs pandemisinin bir sonucu olarak Renault'nun yaşadığı büyük kayıplar nedeniyle şüphe altındaydı.

Bununla birlikte, yeni Renault CEO'su Luca de Meo'nun marka için bir gelecek gördüğü anlaşılıyor.

Alpine ayrıca Signatech Alpine ekibi aracılığıyla LMP2'de spor otomobil yarışına da katılıyor.

#8 Renault Sport Renault Alpine A442: Patrick Depailler, Jacques Laffite

#8 Renault Sport Renault Alpine A442: Patrick Depailler, Jacques Laffite

Photo by: Philippe Hubert

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Seri Formula 1
Takımlar Renault F1 Team
Editör Jonathan Noble

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