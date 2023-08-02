Abiteboul: "Alpine'in Hamilton veya Verstappen gibi bir lider pilotu yok"
Eski Renault takım patronu Cyril Abiteboul'a göre Alpine'in en büyük eksikliklerinden biri, lider bir pilota sahip olmaması.
Sezona üçüncülük savaşı verme hedefiyle giren Alpine, an itibariyle McLaren ve Aston Martin'in de arkasına düşerek en iyi altıncı takım konumuna gerilemiş vaziyette.
Mevcut durumdan memnun kalmayan Renault üst yönetimi, takımı yeniden yapılanmaya götürme kararı aldı; bu kapsamda CEO Laurent Rossi, takım patronu Otmar Szafnauer ve sportif direktör Alan Permane'in görevlerine son verildi.
Takımdaki bir önceki değişiklik furyasında işini kaybeden Cyril Abiteboul ise sorunların yönetim kademesinde bitmediğini, nitekim takımın Lewis Hamilton, Sebastian Vettel veya Max Verstappen gibi ilham verici bir liderden yoksun kaldığını düşünüyor.
Abiteboul, "Gözlerinizi kapatıp Mercedes'i düşündüğünüzde aklınıza Lewis Hamilton geliyor -Nico Rosberg olağanüstü şeyler yapmış olsa da."
"Red Bull'u düşündüğünüzde aklınıza ilk olarak Sebastian Vettel dönemi, sonrasında ise Max Verstappen dönemi geliyor."
"Uzun lafın kısası, aynı zamanda takım patronu da olan bir sürücüye ihtiyacınız var. Kişiliğin gücü gerçekten önemli."
"Şu anda grid çok rekabetçi ve tüm araçlar aynı turda damalı bayrağa ulaşıyor. Böylesine yakın bir gridde hırs ve kararlılık ciddi fark yaratacak." dedi.
Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Director with Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director
Photo by: Renault Sport
Son Haberler
Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek
Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek Aston Martin, aracı sezon sonuna kadar geliştirecek
Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor
Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor Andretti, F1 aracını Amerika'da üretmeyi planlıyor
Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"
Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel" Stoner: "Bezzecchi, diğer sürücülere göre daha özel"
Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"
Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek" Wolff: "Yeni sözleşme, Hamilton'ın emekliliğinden sonra yapılacakları içermeyecek"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar