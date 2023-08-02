Abiteboul: "Alpine'in Hamilton veya Verstappen gibi bir lider pilotu yok"

Sezona üçüncülük savaşı verme hedefiyle giren Alpine, an itibariyle McLaren ve Aston Martin'in de arkasına düşerek en iyi altıncı takım konumuna gerilemiş vaziyette.

Mevcut durumdan memnun kalmayan Renault üst yönetimi, takımı yeniden yapılanmaya götürme kararı aldı; bu kapsamda CEO Laurent Rossi, takım patronu Otmar Szafnauer ve sportif direktör Alan Permane'in görevlerine son verildi.

Takımdaki bir önceki değişiklik furyasında işini kaybeden Cyril Abiteboul ise sorunların yönetim kademesinde bitmediğini, nitekim takımın Lewis Hamilton, Sebastian Vettel veya Max Verstappen gibi ilham verici bir liderden yoksun kaldığını düşünüyor.

Abiteboul, "Gözlerinizi kapatıp Mercedes'i düşündüğünüzde aklınıza Lewis Hamilton geliyor -Nico Rosberg olağanüstü şeyler yapmış olsa da."

"Red Bull'u düşündüğünüzde aklınıza ilk olarak Sebastian Vettel dönemi, sonrasında ise Max Verstappen dönemi geliyor."

"Uzun lafın kısası, aynı zamanda takım patronu da olan bir sürücüye ihtiyacınız var. Kişiliğin gücü gerçekten önemli."

"Şu anda grid çok rekabetçi ve tüm araçlar aynı turda damalı bayrağa ulaşıyor. Böylesine yakın bir gridde hırs ve kararlılık ciddi fark yaratacak." dedi.

Alain Prost, Renault F1 Team Non-Executive Director with Cyril Abiteboul, Renault Sport F1 Managing Director Photo by: Renault Sport