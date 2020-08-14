Abiteboul, Alonso'nun Indy yarışı sebebiyle "zor nefes alıyor"

Geçen ay yapılan açıklamada Alonso'nun 2021'de, 2005 ve 2006 dünya şampiyonluklarını kazandığı takım olan Renault'ya geri döneceği söylenmişti.

Alonso, bu hafta itibariyle üçüncü kez çıkacağı Indy500'e hazırlanmaya başladı ve Perşembe günü yapılan antrenmanlarında, dördüncü virajda geçirdiği sert kaza sonrasında Arrow McLaren SP aracının gece boyunca tamir edilmesi gerekti.

Günü sekizinci sırada bitiren Alonso, takımının en hızlı ismi olmayı başardı.

Abiteboul, Alonso'nun kendi isteğine göre, İspanyol pilotun Renault kontratı altında bulunduğu sırada, grand prix hafta sonu olup olmaması fark etmeksizin, Indy 500'de yarışmasına izin verilmeyeceğini açıkladı.

"Çok netiz." diyen Abiteboul ekledi: "Cevap şu ki gelecek hafta sonuna kadar zor bir şekilde nefes alıyorum, Indianapolis'te bulunan aracından dışarı çıkana kadar da böyle devam edecek."

"Ancak bizimle beraber olduğu anda sadece bizim için çalışacak. Dikkat dağıtıcı başka şeyler olmayacak."

Alonso geçen hafta yaptığı açıklamada, Renault için sürdüğü süreçte Indy'ye geri dönmeyi beklemediğini söylemişti.

"Bu çok iyi bir soru. Bence bir sonraki iki sene göz önüne alındığında yarışa, bir daha gelmemin imkansız olacağı şeklinde yaklaşıyorum. Eğer istersem, sıralama hafta sonunu kaçırmam gerekiyor."

"Gelecek sene F1'de McLaren ile olmayacağım bu yüzden bu da işe yaramayacak. En azından iki seneliğine burada olmayacağımı biliyorum."

"Bakın, an itibariyle olan durum bu. Yarıştan keyif almaya hazırım, en iyi performansımı göstermeye ve takıma olabildiğince yardım etmeye hazırım. Gelecekteki fırsatların ne göstereceğine bakalım. Eğer bir gün bu yarışı kazanırsam, belki bunlar farklı fırsatlar karşıma çıkarır."