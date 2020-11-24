Abiteboul: "Alonso, Ricciardo'ya kıyasla isteklerinde daha agresif olacak"
Renault patronu Cyril Abiteboul, Fernando Alonso'nun yapı olarak Daniel Ricciardo'dan çok farklı olduğunu ve takımdan istekleri konusunda daha agresif olabileceğini söyledi.
Daniel Ricciardo'nun ayrılığı sonrası çeşitli isimlerle görüşen Renault, Fernando Alonso'da karar kılmıştı ve taraflar 2021 için sözleşme imzaladılar.
Ricciardo, geçen yılın başında takıma katıldı ve bu yıl ortaklığın ilk podyumunu almayı başardı. Hatta Ricciardo, bu yıl iki podyum aldığı gibi, takımın şampiyona üçüncülüğü için çekişmesinde de büyük bir rol oynadı.
Genel olarak Ricciardo'nun araç geliştirmede çok iyi olduğu düşünülüyor.
Şimdi Renault, Alonso ve Esteban Ocon kadrosuyla, bu yılki ivmesini sürdürmeye çalışacak.
GP Racing'e konuşan Cyril Abiteboul, Ricciardo ve Alonso'nun çok farklı tarzlara sahip olduğunu söyledi.
Daniel Ricciardo, Renault F1, on the grid
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18
Fotoğraf: Renault F1
Abiteboul, "Fernando muhtemelen biraz daha agresif ve daha saldırgan."
"Daniel ile önemli şeyler hakkında konuşmak o kadar kolay değil çünkü aslında oldukça utangaç biri ve işe yaramayan şeyler hakkında, size o kadar da net olmuyor."
"Bu gülümsemenin arkasında ne olduğunu çözmek ve anlamak biraz zamanımızı aldı."
"Fernando tamamen farklı bir karakter! Motorda, araçta, stratejide, organizasyonda açık sözlü olacak. Bunu biliyoruz."
"Fernando tamamen farklı bir hayvan. Motora, ARACA, stratejiye, organizasyona karşı künt olacak. Bunu gayet iyi biliyoruz."
"İkisi de en iyimizi yapmamız için bizi zorluyor; biri olması gerekeni söyleyerek, diğeriyse beklentileri ve bir sürücü olarak standartlarıyla." dedi.
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|Editör
|Kemal Şengül