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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Alonso, Renault'nun 2022'ye odaklanmasını istiyor"

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Abiteboul: "Alonso, Renault'nun 2022'ye odaklanmasını istiyor"
Ekleyen:
, Editör
14 Tem 2020 18:58

Renault patronu Cyril Abiteboul, Fernando Alonso'nun çok motive olduğunu ve tamamen 2022'ye odaklandığını belirtti.

Fernando Alonso, 2021 yılında Renault ile Formula 1'e geri dönecek ve hedefinin Fransız üreticiyle aynı doğrultuda olduğunu söylüyordu.

Genel olarak Renault, 2022'den sonra önemli adımlar atmayı hedefliyor ve Alonso da 2022'den sonra ön bölümde savaşmanın hayalini kuruyor.

Konu hakkında konuşan Abiteboul şöyle dedi: “Fernando, Formula 1 hakkındaki her şeyi biliyor. Bize verebileceği şeylere bakarsak, sadece yarış takımı için değil, Formula 1'deki tüm programımız için uzun vadeli planların nasıl oluşturulacağını ve stratejilerin nasıl geliştirileceğini gayet iyi biliyor."

"Bu nedenle, şimdi tamamen 2022 hazırlıklarına odaklanıyor. Gelecek sezonu temelde umursamıyor. Elbette 2021'de takımımız için yarışacak ve bizi rekabetçi hale getirmekle ilgilendiği açık. Ama özünde 'Çocuklar, gelecek sezonu unutun' diye düşünüyor."

"Bu, 2021'de iyi sonuçlar elde edemeyeceğimiz anlamına gelmiyor, ancak ana odağımız 2022 sezonunda olacak."

"Bu yaklaşımın temeli, Formula 1'de başarının önceden, yani birkaç yıl boyunca çalışarak inşa edildiği ve aynı zamanda bir şeyleri feda etmeniz gerektiğine dayanıyor. Bu, Formula 1 tarihinde birden fazla kez ortaya çıktı. Getirebileceği bu felsefe, bir takım patronu olarak bana yardımcı olacak. Ayrıca, çalışanlarımızın çoğuna biraz güven verecek."

"Guang Yu Zhou gibi genç sürücülere gelirsek, bu yıl ana sorun sezonun geç başlıyor olması ve şimdi yıl sonunda bir süper lisans alabilecekler mi onu bile bilmiyoruz. Olsa bile Aralık ortasından önce olmayacak. Bu yüzden basit bir soru ortaya çıkıyor: O ya da Christian Lundgard'ın gelecek yıl ekipte yer alma fırsatı olup olmayacağını görmek için bu kadar uzun süre beklemeye hazır mıyız?"

"Bu, onlarla ilgilenmediğimiz anlamına gelmez veya onları Formula 1'e getirme hedefimiz olmadığını göstermez. Bunu yapacağız, programın bir parçası ve onlara karşı görevimiz var. Bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım. Ancak bu yıl küçük bir gecikme yaşandı."

"Elbette, Fernando'yu seçtiğimiz için mutluyuz. O, Formula 1 tarihinin en iyi pilotlarından biri olarak kabul görüyor. Neden böyle bir fırsatı geri çeviresiniz?" dedi.

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Editör Kemal Şengül

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