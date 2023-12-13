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Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı"

Renault'nun eski Formula 1 takım patronu Cyril Abiteboul, Red Bull'un 2023 sezonundaki dominasyonunun sorumlusunun rakip takımlar olduğunu iddia ediyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team

Red Bull 2023'te benzersiz bir başarı elde etti ve 22 yarışın bir tanesi hariç hepsini kazandı.

Ayrıca Avusturyalı takım, arka arkaya kazandığı 11 zaferle McLaren'in 1988'deki rekorunu da geride bıraktı.

Abiteboul, Red Bull'un dominasyonunun Ferrari'nin milenyumun başındaki dominasyonundan daha üstün olduğuna inanıyor çünkü bu, takımlar daha eşit şartlara sahipken gerçekleşti.

franceinfo'ya konuşan ve Max Verstappen'in üstünlüğünü 'eşi benzeri görülmemiş' olarak nitelendiren Abiteboul, şunları söyledi: "Ferrari'nin dominasyonu, grid çok daha az rekabetçiyken gerçekleşti. Ferrari, bütçe sınırı tarzı kısıtlamalar olmadan dominasyon inşa etti."

"Red Bull ise prestijli bir takım, çok iyi organize ve finanse ediliyor ama tek değiller; diğerlerinin zayıf olmadığı bir gridde zirvedeler."

Abiteboul, 2022 ile bu sezon arasında düzenlemelerin nispeten sabit kalmasıyla birlikte, diğer takımların Red Bull'u yakalamamak için mazeretleri olmadığı konusunda ısrar ediyor.

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"2023 düzenlemeleri zaten biliniyordu, bu yüzden diğer takımlar daha rekabetçi olmalıydı."

"Red Bull, çok iyi modelleme araçları ve çok iyi bir rüzgar tüneli ile aerodinamik yere basma kuvveti üretme yeteneği sayesinde bu başarıyı elde etti."

"Ayrıca bu hassas noktalara yatırım yaparak konsantre olabildiler çünkü bir süre Renault ve sonra da Honda tarafından tedarik edilen motor konusunda endişelenmeleri gerekmiyordu."

Red Bull pilotu Sergio Perez'in şampiyonada ikinciliği elde etmesine rağmen, Meksikalı pilot sadece iki galibiyet elde etti ve takım arkadaşının 290 puan gerisinde kaldı.

Abiteboul bu konuda, "Max olağanüstü, ancak Perez iyi bir performans göstermekten uzak." dedi.

Ayrıca Abiteboul, Hollandalı pilotun griddeki diğer pilotlara karşı 'psikolojik üstünlük' sağladığını düşünüyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with team mates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates with team mates on arrival in Parc Ferme

"Geçiş konusundaki bariz rahatlığı, pilotların ona karşı mücadele etmemesiyle de bağlantılı. Onunla yarışamayacaklarını biliyorlar." 

"Onu geride tutmak için lastiklerini yıpratmak yerine, geçmesine izin veriyorlar."

Şu anda Hyundai'nin WEC'deki girişimini denetleyen Fransız, Red Bull ve Verstappen'in 2026'daki bir sonraki düzenleme revizyonuna kadar zirvede kalacağına inanıyor.

Abiteboul, "Bu, Las Vegas Grand Prix'si gibi her yıl yeni şeyler getirdiği için dikkate değer ticari dinamikleri olan bir şampiyona."

"Pilotlar Şampiyonası'nda birincilik dışında pek çok çıkar var."

"Bu durum çok uzun sürerse sorunlara neden olur, 2026'da yapılacak bir sonraki kural değişikliği ile Red Bull daha fazla rekabetle karşı karşıya kalacak." dedi.

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