Abiteboul: "2021'de ilk kez rekabetçi bir bütçeye sahip olacağız"

Formula 1'de büyük takımların şu an 400 ila 500 milyon dolar hatta 500 milyon doların üstünde rakamlar harcadığı biliniyor.

Ancak 2021 ile birlikte harcamalar büyük oranda azaltılacak ve takımların harcayabilecekleri para miktarı kısıtlanacak.

2021 için bu rakam 145 milyon dolar olarak belirlendi. Bu da mevcut orta grup takımlarının harcadığı paralara denk geliyor. 2022'de bu rakam 140 milyon dolara, sonrasında ise 135 milyon dolara inecek.

Renault, tüm planlarını yeni kurallara odaklı şekilde yaptı ve 2021'de gelecek olan bütçe sınırıyla birlikte ilk kez rekabetçi bir bütçeye sahip olacaklarını belirtti.

RMC'ye konuşan Abiteboul, "Yeni bütçe sınırıyla birlikte daha fazla kaynağa sahipmiş gibi olacağız, çünkü büyük bir takımın kaynaklarına sahip olacağız. Nakit olarak daha fazla paramız olmayacak ama bütçe farkları kapanacak."

"Herkes, bugün bulunduğumuz seviyeye gelecek."

"Formula 1'e geri döndüğümüz 2016'dan beri nihayet rekabetçi bir bütçeye sahip olacağız. Bu rekabetçi bütçeyle, rekabetçi bir araç inşa etmek ve geliştirmek bizim elimizde."

"Amacımız bu ve 2022'den itibaren bunu yapmak ilk kez mümkün olacak." dedi.