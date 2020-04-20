Abiteboul: “2021’de iki ayrı bütçe sınırı olmamalı”

Bazı küçük takımlar, koronavirüs krizi sonrasında hayatta kalmalarını bütçe sınırına bağlarlarken, öndeki takımların başka fikirleri var.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, “Belki de cevap, tüm takımlar için tek bir bütçe sınırı getirmek değildir.” demişti.

Bu konudaki tartışma, öndeki takımların düşük bir bütçe sınırı ile dezavantajlı olacak olması. Çünkü öndeki takımlar, harcayacakları miktarın bir kısmını, diğer takımların onlardan aldıkları parçalara harcamak durumunda kalacaklar.

Auto Hebdo’ya konuşan Abiteboul, “Bütçe sınırı hâlâ tartışılıyor.”

“Ancak bence her şeyi sorgulamamaya dikkat etmeliyiz. Bunu basit tutmayı ve sadece sınırı değiştirmeyi destekliyoruz.”

“Bir üretici, motor tedarikçisi veya müşteri takımıysanız, farklı bütçe sınırları hakkında düşünmeye başlıyorsunuz. Bunlar gereksiz karışıklıklar. Her şey finansal düzenlemelerde zaten sağlandı.”

“Tek yapmamız gereken, işi bitirmek.”

“Kriz, şu ana kadar toplu olarak ertelenen diğer önlemler için elverişli şartlar oluşturdu.”

“Herkesin kemerleri sıktığı bu zamanlarda, gerekli bir mesaj gibi görünüyor.”

“Eğer öndeki takımlar bütçe sınırıyla beraber işten eleman çıkarmak zorunda kalırsalar ve sürücülere milyonlarca dolar ödeme yapmaya devam edersek, doğru olmayan şeylerin olduğunu düşünürüz.” ifadelerini kullandı.

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