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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: “2021’de iki ayrı bütçe sınırı olmamalı”

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Abiteboul: “2021’de iki ayrı bütçe sınırı olmamalı”
Ekleyen:
, Editör
20 Nis 2020 05:56

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, gelecek sene Formula 1’in iki farklı bütçe sınırı uygulamaması gerektiğini düşünüyor.

Bazı küçük takımlar, koronavirüs krizi sonrasında hayatta kalmalarını bütçe sınırına bağlarlarken, öndeki takımların başka fikirleri var.

Ferrari takım patronu Mattia Binotto, “Belki de cevap, tüm takımlar için tek bir bütçe sınırı getirmek değildir.” demişti.

Bu konudaki tartışma, öndeki takımların düşük bir bütçe sınırı ile dezavantajlı olacak olması. Çünkü öndeki takımlar, harcayacakları miktarın bir kısmını, diğer takımların onlardan aldıkları parçalara harcamak durumunda kalacaklar.

Auto Hebdo’ya konuşan Abiteboul, “Bütçe sınırı hâlâ tartışılıyor.”

“Ancak bence her şeyi sorgulamamaya dikkat etmeliyiz. Bunu basit tutmayı ve sadece sınırı değiştirmeyi destekliyoruz.”

“Bir üretici, motor tedarikçisi veya müşteri takımıysanız, farklı bütçe sınırları hakkında düşünmeye başlıyorsunuz. Bunlar gereksiz karışıklıklar. Her şey finansal düzenlemelerde zaten sağlandı.”

“Tek yapmamız gereken, işi bitirmek.”

“Kriz, şu ana kadar toplu olarak ertelenen diğer önlemler için elverişli şartlar oluşturdu.”

“Herkesin kemerleri sıktığı bu zamanlarda, gerekli bir mesaj gibi görünüyor.”

“Eğer öndeki takımlar bütçe sınırıyla beraber işten eleman çıkarmak zorunda kalırsalar ve sürücülere milyonlarca dolar ödeme yapmaya devam edersek, doğru olmayan şeylerin olduğunu düşünürüz.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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