Abiteboul: "2021 sonrasında motorları dondurmalıyız"

Formula 1'de 2014 yılından bu yana aynı motorlar kullanılıyor ve bu motorlar her geçen yıl gelişmeye devam etse de, artık üreticiler gelişebilecek çok az alana sahipler.

Bundan ötürü son yıllarda hem Renault hem de Honda, Mercedes'e yaklaşmayı başardı. Şimdilik sadece Ferrari bu üreticilerin önünde yer alıyor.

Motorları geliştirme maliyetleri, üreticilerin başını ağrıtmaya devam ederken Renault patronu Cyril Abiteboul 2021 yılından sonra artık motorları dondurmalarının önünde hiçbir engel kalmayacağını söyledi.

Abiteboul, “Bütçe kısıtlamaları getiriliyor ve para ödülü yeniden dağıtılıyor. Bu durum elbette takımımızı tamamen yeniden finanse etmemize olanak sağlayacak. Geriye sadece motor maliyetleriyle ilgilenmek için kalıyor."

"2021 yılına kadar herkes yeni motorlar geliştirecek, çünkü yeni nesil araçlar olacak. Bu yüzden farklı güç üniteleri ve şasi entegrasyonu için farklı yaklaşımlar gerekecek."

"Ayrıca bu araçların soğutma sistemleri için de farklı tasarımlar gerekiyor. Ancak bundan sonra motorların dondurulmasının önünde herhangi bir engel olmayacak." dedi.

Abiteboul geçtiğimiz haftalarda verdiği demeçte artık en iyi ikinci motora sahip olduklarını söylemişti.