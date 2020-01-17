Abiteboul: “2021 değişiklikleri, Renault’nun F1’deki geleceğinin anahtarı”

Şirketin eski patronu Carlos Ghosn’ın ani şekilde görevden alınmasıyla tetiklenen bazı çalkantılardan sonra Renault, F1 de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerini gözden geçirdiğini açıklamıştı.

Bu gözden geçirme, Ekim ayında 2021 kurallarının onaylanmasından ve Concorde Anlaşması’nın bir taslağının takımlara iletilmesinden etkilendi.

Abiteboul, revize edilmiş ticari düzenlemelerin ve üst sıralardaki takımlara yaklaşma konusunda teoride Renault’ya yardımcı olması gereken bütçe sınırının, olumlu bir karar vermeye yardımcı olacağından emin.

Motorsport.com’a konuşan Abiteboul, “2021 anlaşması ve kurallarından en çok faydalanan sanırım biz olacağız. Bunların bizim için düzenlendiğini söyleyemem, ancak elbette bizim istediğimiz yönde.”

“Benim bakış açıma göre, her şeyi 2021’i aklımızda tutarak yaptık ve Renault şirketi de dahil herkes bunun farkında. Rakamlar ortada. Ancak bir karar kesin olarak alınıncaya kadar, herhangi bir karar alınmadığı anlamına gelir.” ifadelerini kullandı.

Abiteboul, karar konusunda acele etmediklerini ve diğer takım sahipleri gibi Renault’nun da Concorde’nin tüm sonuçlarını incelemeye zaman ayırdığını söyledi.

“Bu bence paralel bir akış. Bir tarafta takımın FIA ve FOM ile yapacakları var. Belgelerle ilgili devam eden birçok tartışma var. Yüzlerce sayfa sözleşme gördük ve bu biraz zaman alıyor.”

“Ayrıca diğer tarafta da kendi performansımız konusunda ilerlemeye ve gelişmeye devam etmek zorunda olduğumuz bir akış var.”

“Renault kendi stratejisini ve planlarını yapıyor. Hâlâ geçici bir yönetimimiz var, bu yüzden bu yönetimle düzenli olarak temas halindeyiz. Bu ikisi paralel olarak ilerleyecek ve umarım bu iyi bir şekilde gelişir.”

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