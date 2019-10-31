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Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "2021, bize büyük fırsatlar sunuyor"

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Abiteboul: "2021, bize büyük fırsatlar sunuyor"
Ekleyen:
, Editör
31 Eki 2019 18:05

Renault takım patronu Cyril Abiteboul, belirlenen 2021 kurallarının, kendilerine büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.

Formula 1'in büyük değişiklikler içeren 2021 kuralları bugün açıklandı. Kurallara yönelik ilk yorumlardan biri Renault'nun takım patronu Abiteboul'dan geldi.

Abiteboul, “2021 finansal, teknik ve sportif kurallarının FIA Dünya Motor Sporları Konseyi tarafından onaylanması, Formula 1’in, FIA’nın ve takımların çok kapsamlı bir çalışmanın sonucunu işaret ediyor.”

“Ayrıca, Renault’nun 42 senedir sadık kaldığı bu karmaşık sporun, DNA’sına ihanet etmeden daha adil, daha eğlenceli ve daha sürdürülebilir olması vizyonunu doğruluyorlar.”

“Mevcut Concorde Anlaşması ile oluşturulan modellerin çeşitliliği ve sürdürülemez tutarsızlıkları bir araya getirmek için yapılan bazı uzlaşmalara rağmen, bu önlemler bizim gibi bir takım için öndeki takımlarla aradaki farkı azaltmak, makul bir zaman diliminde galibiyetler ve şampiyonluklar için savaşmak için büyük fırsatlar sunuyor.”

“Bu düzenlemelerde ince ayarlamalar yapmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz, ancak temelin şu anda güvence altına alındığı gerçeği, şimdi ile 2021’in ilk yarışı arasında yapılması gereken geliştirmeleri planlamamıza izin verecek.” şeklinde konuştu.

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Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı

Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı
1/6

Fotoğraf: Renault F1

Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı

Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı
2/6

Fotoğraf: Renault F1

Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı

Renault F1 Team 2021 F1 aracı tasarımı
3/6

Fotoğraf: Renault F1

Williams 2021 F1 aracı tasarımı

Williams 2021 F1 aracı tasarımı
4/6

Fotoğraf: Williams

Williams 2021 F1 aracı tasarımı

Williams 2021 F1 aracı tasarımı
5/6

Fotoğraf: Williams

Williams 2021 F1 aracı tasarımı

Williams 2021 F1 aracı tasarımı
6/6

Fotoğraf: Williams

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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