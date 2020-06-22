Abiteboul: "2020'de müşteri takımları ana takımlar için tehdit olacak"

Abiteboul, 2021'de uygulanacak bütçe sınırı ve diğer kuralların, 2022'de tamamen yeni kurallara geçildiğinde takımların birbirlerine daha yakın olmasını sağlayacağını düşünüyor.

Son senelerde takımlar arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazandı ve bu sene Racing Point adeta Mercedes'in geçen seneki aracına sahip olmuş durumda. Abiteboul, yeni kurallarla birlikte orta sıra takımlarına teknoloji sunan büyük takımların bu konuda daha az istekli olacağını düşünüyor.

Renault, sadece McLaren takımına motor sağlıyor ancak onların arasında Mercedes - Racing Point, Ferrari - Haas ve Red Bull - Toro Rosso arasında olduğu gibi teknoloji paylaşımı olmuyor. 2021'de McLaren'ın Mercedes motoruna geçmesiyle Renault gridde daha izole bir takım haline gelecek.

Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Bütçe sınırı yokken ya da planlanan bütçe sınırı yüksekken, iki basamaklı sistemin devamı konusunda endişeliydik."

"Şimdi bütçe sınırı yeteri kadar düşürüldü, böylece grid çok daha rekabetçi olacak. Bu açıdan o takımlar arasındaki işbirliklerinin nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum."

"Mercedes şu an için Racing Point'in aracını kopyalamasından mutlu. Bunun yasal olup olmaması hakkında bir şey demiyorum ancak onlar başka bir takımın çok rekabetçi olması için kendi araçlarını yapmalarına yardımcı olmaktan mutlu. 2022'de de öyle mi olacak çok merak ediyorum."

"O zaman tabii ki herkes birbirine tehdit olacak, bu oyunu değiştirecek. Bu sayede kazanan taraftarlar olacak."

"Şu anda olan oluşumlar nedeniyle grid rekabetçi değil ve iki basamaklı sistem, öndeki 3 takımı koruyor. Yeni kurallarla bu olmayacak."

"2020'den sonrası için bu yüzden daha rahatım." dedi.