Abiteboul: "2020 için programımızın ilerisindeyiz"

Renault, 2019 yılındaki zorlu sezonun ardından gelecek yıl daha yeniden iyi bir adım atmayı ve McLaren'ın önüne geçmeyi hedefliyor.

Gelecek yıl öncesinde takımın teknik departmanında önemli değişiklikler yapıldı ve ayrıca Nico Hulkenberg'in yerini de Esteban Ocon aldı.

Daniel Ricciardo-Ocon ikilisiyle sezon başlayacak Renault'da, uzun yıllardır Enstone'da yer alan Nick Chester artık şasiden sorumlu olmayacak. Bu da aerodinamik felsefenin değişebileceği anlamına geliyor.

Renault patronu Cyril Abiteboul, 2020 için sahip oldukları programın ilerisinde olduklarını söyledi.

Abiteboul, "Her şey yolunda gidiyor, sezon sonu testi Esteban için de iyi gitti. Şu anda kendisi oldukça formda ve hemen araca alışmaya başladı."

"Geçen yıla kıyasla daha hazır durumdayız çünkü Esteban, yeni sezon öncesinde aracı sürdü ve deneyim kazandı. Bu geçen yıl sahip olmadığımız bir fırsattı."

"Şimdi zaman kazanmış olduk ve geçen kışa kıyasla sahip olduğumuz programın ilerisindeyiz. Hem Daniel hem de Esteban, Barcelona testi gelmeden önce sistemlerle, direksiyon üzerindeki düğmelerle ve direksiyon simidinin pozisyonuyla ilgili düşüncelerini ve isteklerini bize söylediler."

"Elbette bunları düzeltmek o kadar da zor değil, ama her şeyi kontrol etmelisiniz ve kaybedilen zamanın telafisi olmuyor. Bu nedenle şu anda iyi bir pozisyondayız."

"Şimdilik programımızın ilerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu bizim için olumlu bir durum." dedi.