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Formula 1 Singapur GP

ABD mahkemesi, Haas'ın Steiner'a karşı açtığı marka davasını reddetti

Kaliforniya mahkemesi, ilk kitabı nedeniyle Haas Automation ile yaşanan ticari marka anlaşmazlığında Guenther Steiner lehine karar verdi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Gunther Steiner

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yargıç, Haas Automation tarafından eski Formula 1 takım müdürü Guenther Steiner'a karşı açılan ticari marka ihlali davasını reddetti.

Mayıs ayında Haas F1 takımının ana şirketi Haas Automation, Steiner'ın “Surviving to Drive” adlı otobiyografisinde Haas markasını ve ticari markalarını şirketten izin veya onay almadan kullandığını iddia ederek Steiner'e ticari marka ihlali iddiasıyla dava açmıştı.

Steiner'dan konuyla ilgili tatmin edici bir yanıt alamayan Haas Automation, İtalyan'ı ve kitabın yayıncısı Ten Speed'i ana şirketin merkezinin bulunduğu Kaliforniya'da mahkemeye verdi.

Haas, özellikle kitapta kullanılan fotoğraflarda yer alan Haas logolarının ve kitabın kapağındaki görsellerin, CNC makine aletleri işinde ve motor sporları faaliyetlerinde kullanılan federal olarak tescilli markaları ihlal ettiğini iddia etti.

Steiner, Haas logolarının kullanımının adil kullanım kapsamına girdiğini ve Birinci Değişik Madde tarafından korunduğunu savundu. Kaliforniya hakimi, Haas logolarının kullanımının kitapla sanatsal açıdan ilgili olduğuna ve açıkça yanıltıcı olmadığına karar verdi. Yargıç, bu tür durumlarda telif hakkı ihlalinin değerlendirildiği "Rogers testi"ne dayanarak bu kararı verdi.

Mahkeme belgelerinde, “Kitap, Steiner'ın 2022 sezonunda Haas F1 Takımının takım müdürü olarak yaşadıklarını anlatıyor.”

“Haas markalarını içeren fotoğrafların kullanılması, Haas F1 Takımı ile 2022 sezonu hakkında ek bağlam sağlamak için sanatsal bir seçimdir.”

Gunther Steiner

Gunther Steiner

Photo by: JEP / Motorsport Images

“Burada, 'eserin kaynağının' Haas Automation olduğuna dair açık bir işaret, açık bir iddia veya açık bir yanlış beyan yoktur.”

“Kapaktaki fotoğrafın dolaylı olarak onay veya sponsorluk ima ettiği iddia edilse de Haas markaları yoluyla açıkça yanıltıcı bir ifade veya ima yoktur.”

“Buna göre, davalıların burada Haas markalarını kullanması Rogers kapsamında korunmaktadır. Bu nedenle davalıların talebi kabul edilmiştir.” dendi.

Eyalet düzeyindeki genel hukuk haksız ticari uygulamalar iddiası da reddedildi. Steiner’ın tarafı yasal ücretlerinin Haas Automation tarafından geri ödenmesini talep etti ancak Haas'ın şikayeti “objektif olarak makul” kabul edildiği için bu talep reddedildi.

Steiner ayrıca Haas'ı, eski işvereninin birkaç yıl boyunca kendisine borçlu olduğunu iddia ettiği komisyonlar ve telif hakları nedeniyle Kuzey Carolina'da mahkemeye verdi ve bu dava halen devam ediyor.

Haas Automation'ın kurucusu ve NASCAR takımının sahibi Gene Haas tarafından desteklenen Steiner, 2014 yılındaki kuruluşundan itibaren Haas F1 takımının arkasındaki itici güçtü.

Eski Jaguar ve Red Bull Racing direktörü, 2016'daki ilk grand prix'den 2023 sezonunun sonuna kadar takım müdürü olarak Haas F1'i yönetti ve süresi dolan sözleşmesi yenilenmeyerek yerine Ayao Komatsu getirildi.

Autosport'un ulaştığı Haas F1 takımı konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

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Neva Ünsaldı
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Neva Ünsaldı
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