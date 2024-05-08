ABD Kongre Üyesi: "F1'in Andretti'yi engellemesinin sebebi 'para'"
Liberty Media'nın Andretti-GM'in Formula 1 teklifini engellemesinin incelenmesine öncülük eden ABD Kongresi üyesi, sporun ticari hak sahibinin gerekçelerini sorguladı.
Fotoğraf: Mark Sutton
Michael Andretti
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Andretti Cadillac logosu
Fotoğraf: Andretti Autosport
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