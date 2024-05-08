ABD Kongre Üyesi: "F1'in Andretti'yi engellemesinin sebebi 'para'"

General Motors ile özdeşleşmiş bir bölgeyi temsil eden Cumhuriyetçi Michigan Kongre Üyesi John James, 1978 Formula 1 Dünya Şampiyonu ve Andretti Global takımının patronu Mario Andretti ile birlikte çarşamba günü Washington'daki ABD Kongre Binası önünde bir basın toplantısına katıldı.

Liberty'nin sahibi olduğu Formula 1 Yönetimi, Andretti'nin teklifini '11. bir takımın varlığının tek başına şampiyonaya değer katmayacağını' ve mevcut yarış organizatörlerine gereksiz mali yük getireceğini tespit ettiği için geri çevirdi.

James, diğer 11 Kongre üyesiyle birlikte gerekçelerine yanıt istedi ve ABD yasalarına aykırı olabilecek 'piyasa rekabeti üzerinde makul olmayan kısıtlamalar' olup olmadığını sordu.

James bu konuda, "Bunun rekabet karşıtı, tekel tipte bir davranış olup olmadığı konusunu size bırakıyorum."

"Ama Live Nation'ın %30'una sahip olan Liberty Media gibi bir şirketiniz varsa, o zaman 'Bakın biz hesap sorulamayacak kadar büyüğüz, bizimle nasıl konuşacağınızı bilmelisiniz' diyen insanlarla ilgili raporlar alıyorsunuz. Ama bu burada işe yaramıyor." dedi.

Ayrıca FOM'un, F1'in hızlı ticari genişlemesini sürdürmesi halinde daha fazla para almasını sağlamak için Andretti'ye 2028'den itibaren 11. sıra için alan bırakıp bırakmadığını da sorguladı.

Michael Andretti Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

NBC News'e verdiği demeçte, "Dışarıdan bakanlar şunu sorabilir: Bu bir para ele geçirme çalışması mı?"

"Formula 1, Liberty Media, Andretti-Cadillac'tan 200 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkabilmek için kendileri için daha cazip bir anlaşma elde etmek için mi uğraşıyor?"

"Bu arada, Andretti-Cadillac'ın uyum standartlarına hazırlanmak için ayda milyonlarca dolar harcadığını düşünüyorum."

"Karşılıklı yararımız için ama özellikle de Amerika için birlikte iş yapmak üzere bu sorunu çözebileceğimizi umuyoruz. Ama çözemezsek, sorularımıza cevap alacağız."

"Çünkü Amerikan tüketicisini ve Amerikan şirketlerini koruma yükümlülüğümüz var ve bu bizim için en önemli şey."

"Bu sadece Andretti'yi desteklemekle değil, Amerikalıları desteklemekle ilgili." dedi.

James konuyu ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan'a iletti; Jordan, Liberty yöneticilerini hükümete açıklama yapmaya çağırarak Andretti'nin griddeki yerinin reddedilmesi konusunda daha fazla inceleme başlatabilir.

84 yaşındaki Andretti, ekibinin davası hakkında şunları söyledi: "Bizden istenen her şeyi yaptık. F1 kariyerimde ABD'yi gururla temsil ettim. En gurur duyduğum anlar, Amerikan milli marşı çalarken podyumun tepesinde durmaktı."

Andretti Cadillac logosu Fotoğraf: Andretti Autosport

"F1, bu üç yarışla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde öne çıkmaya başladı. Elimizdeki tüm araçlarla ve yanımızdaki harika ortaklarla hazır olduğumuzu gösterdik."

"Sadece yeşil ışığa ihtiyacımız var. Formula 1 için FIA tarafından onaylanan tek başvuru sahibi bizdik ve ilerlemek için sadece bir adımımız kaldı."