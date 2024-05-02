ABD Kongre üyeleri, Liberty'den Andretti F1 engeline ilişkin yanıt talep ediyor

Grand Prix yarışlarının ticari haklarını elinde bulunduran Formula One Management, şampiyonanın düzenleyicisi FIA'nın geçtiğimiz Ekim ayında teknik yeterliliklerini onaylamasına rağmen, Ocak ayında Amerika takımının gelecek sezon F1 gridine katılma teklifini reddetti.

FOM'dan yapılan açıklamada, "Değerlendirme sürecimiz 11. bir takımın varlığının tek başına şampiyonaya değer katmayacağını ortaya koymuştur. Yeni bir katılımcının değer katmasının en önemli yolu rekabetçi olmasıdır. Başvuru sahibinin rekabetçi bir katılımcı olacağına inanmıyoruz." denilmişti.

Ayrıca, gridde fazladan bir takımın bulunmasının mevcut yarış organizatörleri üzerinde gereksiz mali baskı yaratacağını düşündüklerini de ekledi.

Andretti Global takımının atası, 1978 F1 dünya şampiyonu Mario Andretti, bu hafta başında Capitol Hill'i ziyaret etti ve FOM'un kararının rekabet karşıtı potansiyelini tartışmak üzere mektubu imzalayan iki partili 12 kişiden biri olan Cumhuriyetçi John James ile bir araya geldi.

ABD Kongre üyelerinin görevi, bölgelerinde yaşayan insanları temsil etmenin yanı sıra mevzuat geliştirmek ve oylamaktır. Liberty'nin patronu Greg Maffei'ye hitaben yazılan mektupta, Kongre üyeleri "iki Amerikan şirketinin, Andretti Global ve General Motors'un (GM) Formula 1'de üretim yapmasını ve rekabet etmesini engelleyebilecek rekabete aykırı eylemlere ilişkin endişelerimizi ifade etmek için yazıyoruz" diyor.

FOM'un başvuruyu reddetmesinin "birçoğu GM gibi Amerikan otomotiv şirketleriyle doğrudan rekabet eden yabancı otomobil üreticilerine bağlı olan Avrupa Formula 1 yarış takımlarının mevcut dizilişinden kaynaklandığı görülmektedir. Amerikan şirketlerinin Formula 1'e katılmasını engellemeye çalışmak haksız ve yanlıştır; bu durum Amerikan antitröst yasalarını da ihlal edebilir.

General Motors duyurusu Fotoğraf: General Motors

"Amerikan takımları da dahil olmak üzere tüm Formula 1 takımlarının katılımı liyakate dayalı olmalı ve sadece mevcut yarış takımları kadrosunu korumakla sınırlı kalmamalıdır. Bu durum özellikle Formula 1'in Miami, Florida; Austin, Texas; ve Las Vegas, Nevada'daki üç Grand Prix yarış etkinliği de dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan varlığı göz önüne alındığında geçerlidir."

ABD Kongre üyeleri F1'den hangi cevapları talep ediyor?

Kongre'nin 12 üyesi Liberty'den 3 Mayıs'a kadar aşağıdaki sorulara yanıt vermesini talep etti:

1. "FOM hangi yetkiye dayanarak Andretti Global'in kabulünü reddetmiştir? Özellikle Andretti Global ve ortağı GM'nin potansiyel olarak ilk Amerikan sahipli ve Amerika yapımı yarış takımı olması açısından FOM'un reddinin gerekçesi nedir?

2. "1890 tarihli Sherman Antitröst Yasası, Amerikan tüketicisi için en iyi sonucu üretmek amacıyla piyasa rekabeti üzerindeki makul olmayan kısıtlamaları yasaklamaktadır. FOM'un Amerikan sermayeli şirketler olan Andretti Global ve GM'yi reddetmesi Sherman Yasası gereklilikleriyle nasıl bağdaşmaktadır, zira bu karar Avrupa'daki yerleşik yarış takımlarına ve onların yabancı otomobil üreticisi iştiraklerine fayda sağlayacaktır.

3. "GM'nin Cadillac markasını Avrupa pazarına yeniden sokma niyetinde olduğunu anlıyoruz, bu da özellikle Formula 1'in dünya çapındaki izleyici kitlesi ve takımları ve sponsorları üzerindeki etkisi ile binlerce iyi maaşlı Amerikan otomotiv işini destekleyecektir. GM'nin ve Andretti'nin yarış pazar payının bir kısmını alarak yarış rekabetine girmesi ve GM'nin pazar payını alarak Avrupa pazarına girmesi, mevcut Formula 1 takımlarının yeni bir Amerikalı rakibe karşı kamuoyu tepkisi göz önüne alındığında, Andretti Global takımının kabul edilmemesi kararında ne kadar rol oynadı?"

Mektubun sonunda şu ifadeler yer alıyor: "ABD rekabet karşıtı yasalarının olası ihlallerinin hızlı bir şekilde soruşturulmasını ve takip edilmesini sağlamak için bu konuda ve ilgili Federal düzenleyicilerle birlikte gözetim yapmaya devam ediyoruz."

F1 mektup hakkında yorum yapmayı reddetti.