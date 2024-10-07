ABD Grand Prix'si için yeni pist sınırı önlemleri arasında sahte çakıl da var

Motorsport.com'un edindiği bilgiye göre, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix organizatörleri Austin pistinde bir dizi revizyon yaparak pist sınırı sorunlarını azaltmaya çalıştı.

Circuit of the Americas (COTA) pisti bu yıl için yeniden düzenlenirken, geçen yılki yarışta sürücülerin pistin kenarındaki beyaz çizgileri kötüye kullanmasıyla ortaya çıkan sorunları ele alma fırsatı doğdu.

Aslında, sürücülerin virajları kesme sorunu o kadar yaygın hale geldi ki Haas, yarışta yarışmacılar tarafından yaptırım uygulanması gereken çok sayıda ihlal olduğunu iddia ederek inceleme hakkı istedi.

FIA komiserleri Haas'ın talebini reddederken, özellikle 6. virajda pist dışına çıkan sürücülerin araç içi video görüntüleri, diğer takımların herhangi bir işlem yapılmadığına dair şikâyetlerine neden oldu.

Sonunda FIA, pist sınırları ile ilgili sorunların araç içi görüntülerde mevcut olduğunu kabul ederken, belirli virajların dışarıdan izlenmesinin, sürücülerin beyaz çizgilerin dışına çıkıp çıkmadıkları konusunda doğru bir karar vermek için yeterli görülmediğini söyledi.

Geçen yıl ortaya çıkan durumu göz önünde bulunduran Austin'in, bu yıl aynı senaryonun tekrarlanmasını önlemek için pistte bir dizi değişiklik yaptığı ortaya çıktı.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool

Pistin çeşitli bölgelerinde asfalt şeritler 1,5 metre daraltıldı ve sürücülerin tamamen üzerinden geçme eğilimini engelleyecek şekilde çimle değiştirildi. Bunlar 6, 13, 14 ve 15 numaralı virajların iç kısımlarında yer alıyor.

Austin ayrıca, olası pist sınırı sorunlarının denetlenmesine yardımcı olmak amacıyla, pist dışına çıktığı düşünülen araçların daha iyi izlenmesine yardımcı olacak “stratejik yerlere” kameralar eklediğini söyledi.

Arka düzlükteki dar sol viraj olan 11. virajın çıkışında da bir değişiklik yapıldı. Burası daha önce çıkışında “kaplumbağa tümsekleri” olan bir asfalt kaçış alanıydı, ancak şimdi reçine kaplı çakıl dolgulu bir ek parça ile donatıldı.

Bu “sahte çakıl” birkaç yıl önce Zandvoort'ta sürücüler için caydırıcı bir unsur olarak kullanılmış, ve gevşek taşların piste geri getirilme riskini ortadan kaldırmıştır.

COTA'nın F1 ile MotoGP'nin gerekliliklerini dengelemesi gerektiğinden, bu değişikliğin bu yıl için bir deneme olarak yapıldığı anlaşılıyor.

Austin yarış organizatörü Bobby Epstein şunları söyledi: “Bunun zor olduğu bazı alanlar var çünkü Moto GP ve F1'i aynı pistte düzenlediğinizde biri diğerinin istemediği bir alanda çakıl istiyor.

“Her ikisine de sahip olamazsınız ve pisti kesip çakıl döşeyemezsiniz, sonra geri çevirip altında kil varken su geçirmez kalmasını umamazsınız. Bu yüzden bazı zorluklar var.”

Pistin etrafındaki diğer çizgiler de değiştirildi ve ıslak koşulların iyileştirilmesine yardımcı olmak için drenaj eklendi.

Pist yenileme

Pist sınırlarında yapılan değişikliklerin yanı sıra, Austin'de geçen yılki yarıştan bu yana, sürücülerin 2023'te şikâyet ettiği bazı tümseklerin hafifletilmesine yardımcı olacak bir yüzey yenileme çalışması da yapıldı.

Epstein, “Esas olarak tümseklerden kurtulmak içindi.”

“Pistin bir kısmı 12 yaşındaydı, bu yüzden zamanı gelmişti.”

“Max Verstappen'in geçen yıl oldukça kötü bir eleştiri yaptığını biliyorum. Bu yüzden umarım olumlu bir şeyler duyarız. Şunları duyacağımıza eminim: 'Bu tamamen yeni bir pist gibi. Harika.’” dedi.