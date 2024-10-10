ABD başkan adayı Kamala Harris: "Favori F1 pilotum Lewis Hamilton!"
Kamala Harris, büyük bir Formula 1 hayranı olduğunu ve favori pilotunun Lewis Hamilton olduğunu açıkladı.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, arrives at the track
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
ABD başkan adayı Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde; 2020'de Joe Biden'a kaybettikten sonra yeniden seçilmeyi uman eski başkan Donald Trump'a karşı mücadele veriyor.
Başarılı olması halinde ABD tarihinin ilk kadın başkanı olacak olan Harris, kendisiyle yapılan bir röportajda ailesiyle birlikte sık sık Formula 1 izlediklerini açıkladı.
Howard Stern podcast'ine konuşan Harris, "F1 yarışlarına ailecek bayılıyoruz."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Elbette bir kampanya yürüttüğüm için son zamanlarda yarışları takip edemedim. Zaman zaman bu, F1'in o hafta sonu nerede olduğuna ve hangi saatte yarıştıklarına bağlı olarak da değişebiliyor." dedi.
Stern tarafından en sevdiği pilot sorulduğunda Harris, "Tabii ki Lewis Hamilton!" yanıtını verdi.
Bu yılın başlarında Miami Grand Prix'sine katılan Trump ise hiçbir zaman favori pilotundan bahsetmedi.
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