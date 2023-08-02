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AB Adalet Divanı, Mazepin'in F1'e dönüşünün önünü açtı

Nikita Mazpin'in avukatları Rus sürücüye karşı uygulanan yaptırımları iptal ettirmeyi başardı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Nikita Mazepin, Haas F1 Team

Rus pilotun sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, Mazepin'e yönelik yaptırımlar Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından iptal edildi.

Mazepin 2021'de Haas ile yarışmıştı ve 2022 için sözleşmesi bulunuyordu. Ancak Rusya'nın Ukrayna'da askeri harekata başlamasıyla birlikte Haas; isim sponsoru Uralkali ile ortaklığını bitirdi ve Mazepin'i takımdan gönderdi.

Mazepin'in Uralkali'nin CEO'su olan babası Dmitry de dahil olmak üzere Rusya'nın işletmelerine ve oligarklarına uygulanan büyük yaptırımlarla, Mazepin FIA tarafından yönetilen yarış serilerinin dışında bırakıldı ve yönetim organı Rus sporcuları yasakladı. Bunun yerine Rusya'daki sürücülere, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in attığı adımlardan kendilerini uzaklaştıran bir FIA kararnamesi imzalamaya istekli olmaları koşuluyla tarafsız bir bayrak altında yarışabilme olanağı sundu.

Bu yılın başlarında Avrupa Birliği Adalet Divanı, Mazepin'in F1 takımlarıyla müzakerelerde bulunabilmesi için AB'ye girişine izin verilmesine ve F1 ve/veya diğer yarış serilerine katılabilmesi için bu takımların yönetim organlarıyla anlaşmaya varması gerektiğine karar verdi.

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Avrupa Birliği Konseyi, Mazepin'e yönelik yaptırımları genişletmek için ABAD'ın kurallarını görmezden geldi ve bu karara Mazepin'in avukatları itiraz etti.

Rus yayın kuruluşu TASS'ın aktardığına göre Mazepin'in avukatı, "Yeni turda Mahkeme, sporcunun ciddi ve telafisi mümkün olmayan bir zarar görmesini önlemek için geçici tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu için Nikita'yı tekrar onadı." 

"AB Konseyi aksi yönde ikna edici bir kanıt sunmamıştır. Nikita Mazepin'in takımlara girebilmek, Formula 1'e ve diğer serilere katılabilmek için AB'ye giriş hakkı devam etmektedir. Ayrıca yarış faaliyetleriyle bağlantılı olarak gelir elde edebilir ve sponsorlarla görüşebilir." dedi.

Mazepin'in avukatları Davide Rovetta ve Aaron Bass'a göre ABAD'ın Rus sürücüyü yaptırımlardan muaf tutan ikinci kararı, sürücünün Ukrayna'da olup bitenlere karışmamış olmasına dayanıyor.

Yapılan açıklamada, "Genel Mahkeme Başkanı, 'başvuranla ilgili kısıtlayıcı tedbirlerin yeterince sağlam bir olgusal temele dayandığı' konusunda tatmin olmamış ve 'başvuranın Ukrayna'nın maruz kaldığı saldırıyla hiçbir şekilde ilgisi olmayan ve Rusya Federasyonu Hükümetine önemli bir gelir kaynağı sağlayan ekonomik sektörlerde herhangi bir faaliyette bulunmayan genç bir sporcu olduğunu' yinelemiştir." denildi.

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Nikita Mazepin, Haas VF-22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mart ayında alınan karar Mazepin'e, babası Dmitry'nin faaliyetleriyle bağlantılı olmayan yarış takımları ve sponsorlarla müzakere etmek ve anlaşmalar yapmak üzere AB'ye girme yetkisi veriyor.

Ayrıca süper lisansının yenilenmesi için gerekli test seansları da dahil olmak üzere AB tarafından yönetilen tüm yarış faaliyetleri için AB'ye girmesine izin verildi.

Aynı zamanda Mazepin, yarış faaliyetleri amacıyla bir AB banka hesabı açabilir ve kullanabilir.

Ancak tüm bu izinler sadece FIA'nın tarafsızlık anlaşmasına bağlı kalmak ve sürücü taahhüt formunu imzalamak koşuluyla veriliyor.

Mazepin şu an itibariyle spora geri dönme potansiyeli konusunda herhangi bir F1 takımıyla bağlantı kurmuş değil.

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