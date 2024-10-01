Hamilton, Ferrari modasına adım atmaya hazırlanıyor

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, lüks moda arenasına resmen adım attı. Bu yıl başında Dior ile marka elçiliği anlaşması imzalayan Hamilton, Fransız moda devinin ilk kampanyasında yer aldı.



Dior'un, Kim Jones ve Hamilton iş birliğiyle tasarlanan yeni yaşam tarzı kapsül koleksiyonu, Hamilton’ın yüksek moda dünyasına geçişinin ilk adımlarını sunuyor.



Kim Jones tarafından tasarlanan ve Hamilton ile işbirliği içinde hazırlanan koleksiyon, Hamilton'ın yüksek moda tutkusunun bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.

Hamilton, Ferrari'ye geçişiyle birlikte Giorgio Armani, Ray Ban ve Richard Mille gibi markaların mevcut iş birliklerini de devralacak. Tüm bu markalar arasında Ferrari'nin kendi moda markası 'Ferrari Style' da bulunuyor ancak pilotlar genellikle bu markanın tanıtımında aktif rol almıyorlar.