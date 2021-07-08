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Formula 1 Haberler

Sainz: ''Bazen, Charles'ı önüme geçirmem gerekebilir''

Yardımcı Editör:
Jon Noble
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Carlos Sainz, gerektiğinde takım arkadaşı Charles Leclerc'i önüne geçirmekten çekinmeyeceğini ve son yarışlarda takımın iyi stratejiler uyguladığını söyledi.

Sainz: ''Bazen, Charles'ı önüme geçirmem gerekebilir''

2021 sezonunda Ferrari'ye geçiş yapan Sainz, diğer takım değiştiren sürücülerin aksine daha kısa bir alışma dönemi yaşamıştı ve şu anda, üç senedir takımda olan takım arkadaşı Leclerc'in performanslarına yakın performanslar çıkarıyor.

İspanyol pilot, Avusturya Grand Prix'sinden sonra şampiyonada takım arkadaşıyla aradaki puan farkını ikiye düşürdü.

Ferrari'nin yeni pilotu, Red Bull Ring'deki ikinci yarıştan sonra önemli olan şeyin takımın birlikte iyi çalışması olduğunu söyledi ve bazı yarışlarda Leclerc'i önüne geçirmekten çekinmeyeceğini belirtti.

''Takım olarak birlikte çalışıyoruz, elimizden geldiğince zorluyoruz ve takımı ileri taşımaya çalışıyoruz. Charles'ın açıkça önde olacağı yarışlar olacak veya Portimao'da olduğu gibi onu önüme geçirmem gerekecek, mantıklı olan da bu.''

''Önemli olan, bugünkü yarışta ikimizin de güçlü bir tempo göstermiş olması ve birlikte iyi çalışıyor olmamız. Daha da güçleniyoruz ve son iki-üç yarışta iyi stratejiler gösterdik, harika yarış yönetimi ve lastik yönetimi uyguladık.''

''Bu yolda gitmeye devam etmek istiyoruz çünkü takım içindeki atmosfer gerçekten iyi. Gelişmeye devam edeceğiz ve daha güçlü olacağımız pistleri bekleyeceğiz.''

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21, Charles Leclerc, Ferrari SF21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sainz, Avusturya Grand Prix'sine takım arkadaşından farklı bir strateji kullanarak, sert lastiklerle başlamıştı ve İspanyol pilot, bu lastiklerle yarışa başlamanın zor olduğunu, ancak orta hamura geçtikten sonra önündekileri kovalarken eğlendiğini belirtti.

''Bu iyi bir yarış oldu, start çok zordu. Sert lastiklerde bu kadar zorlanmayı beklemiyordum, belki de sıcaklık bugün biraz daha düşük olduğu için böyle olmuştur veya başka bir şey ilk turlarımızı zorlaştırmıştır.''

''Sert lastiklere alışabildikten sonra güçlü bir ilk bölüm çıkardım ve sonrasında orta hamura geçtim. Yalan söylemeyeceğim, bu kısım eğlenceliydi. Sürekli birilerini avlamaya çalışmak ve kovalamak her zaman eğlencelidir.''

Sainz aynı zamanda onu önünde geçiren takım arkadaşı Leclerc'e de teşekkür etti.

''Birkaç geçiş yapabilmeyi başardım ve özellikle, Ricciardo'yu avlayabilmek için geçiş yapmama izin veren Charles'a teşekkür ederim.''

''Hızımız güçlüydü, araçtaki özgüvenim geçtiğimiz haftaki kadar yüksek değildi çünkü denge ve sıcaklık sorunları yaşıyorduk ancak genele baktığımızda Avusturya'da iyi bir iki yarış geçirdik.''

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Wolff, "bütün engellere karşı verilen şampiyonluk mücadelesinin" Mercedes'i daha güçlü yapacağını düşünüyor

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Wolff, "bütün engellere karşı verilen şampiyonluk mücadelesinin" Mercedes'i daha güçlü yapacağını düşünüyor
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