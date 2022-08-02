Piastri'den Alpine'e şok: "Gelecek yıl onlar için yarışmayacağım"

Haberi dinle

Şu anda Formula 1'de yer almayan genç sürücüler arasında, en gelecek vadeden isim olan Oscar Piastri, Alpine'in genç sürücü akademisinde yetişti ve geçen yılki Formula 2 şampiyonluğunun ardından bu yıl yedek pilotluğa getirildi.

Alpine, 2023 yılında Fernando Alonso ile yarışmayı ve Oscar Piastri'yi de Williams'a kiralamayı planlıyordu. Fakat Alonso, sürpriz şekilde pazartesi günü, gelecek yıl Aston Martin için yarışacağını açıkladı.

Bunun üzerine koltuğa Piastri'nin geleceği düşünülüyordu fakat Piastri'nin menajeri Mark Webber'in, ellerindeki tek seçenek Williams olduğu için, gelecek yılla ilgili McLaren'la görüştüğü ve İngiliz ekiple anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.

Hal böyle olunca işler oldukça tuhaf bir noktaya doğru gitti ve Alpine patronu Otmar Szafnauer, Piastri'nin kendilerinden ayrılamayacağını dile getirdi.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra da Alpine, 2023 yılında Piastri ve Esteban Ocon ile yarışacağını duyurdu.

Fakat bu açıklamanın apar topar gelmesi, özellikle de Avustralya saatiyle gece yarısında gelmesi kafaları karıştırdı. Ayrıca basın açıklamasında sadece Otmar Szafnauer'in sözleri yer aldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Piastri, sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu ve gelecek yıl Alpine ile yarışmayacağını duyurdu.

Piastri, sosyal medya hesapları üzerinden, "Alpine F1'in bu öğleden sonra, benim kabulüm olmadan yayınladığı basın açıklamasıyla, gelecek yıl onlar için yarışacağımı duyurduğunu görüyorum. Fakat bu açıklama yanlış, Alpine ile 2023 için herhangi bir anlaşma imzalamadım. Önümüzdeki yıl Alpine'de olmayacağım." açıklamasında bulundu.

Böylelikle Piastri, gelecek yıl McLaren için yarışacağını, dolaylı yoldan doğrulamış oldu.

Bu, Daniel Ricciardo'nun 2022 sezonunun ardından boşa çıkacağı ve gelecek yıl eski takımı Alpine'e geri dönebileceği anlamına geliyor.

Alpine henüz bu açıklamaya yanıt vermedi.