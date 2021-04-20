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Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor

Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren takım patronu Andreas Seidl, 2022 sezonunda daha fazla test günü olmasını ve bu testler arasında daha uzun bir süre olmasını umuyor.

McLaren, 2022'de daha fazla test günü olmasını umuyor

Geçtiğimiz pazar günü Imola’da gerçekleşen Emilia Romagna Grand Prix’sinde pilotlar ara ara yağan yağmur sebebiyle oldukça zor bir zaman geçirdiler.

Birçok pilot spin atarak araçlarına hasar verdi ve birçok kez sarı bayrak çıktı. Hatta, Russell-Bottas kazasının ardından yarış durduruldu.

Bu olaylı geçen yarışta en çok zorlanan isimlerin Vettel, Alonso ve Ricciardo gibi sezon başında takım değiştirmiş pilotlar olduğu göze çarptı. 

2020 sezonun ardından, gridde oldukça fazla pilot takım değiştirmiş olmasına rağmen, sezon öncesi testlerinde sürücülerin yeni araçlarını tanıması için sadece 1.5 gün süre tanındı.

Bu nedenle, araçlarına daha alışamamış olan pilotlar, 2021 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışında, tempo olarak takım arkadaşlarından geride kaldılar.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, bu durumun onlar için bir sürpriz olmadığını söyledi ve bu konudaki görüşlerini şu sözlerle anlattı: “Sadece bir buçuk günlük test süreniz olduğunda, bir anda bir araçtan diğerine geçmenin kolay olmadığını biliyoruz.”

“Bir buçuk günlük testten şikayet etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Çünkü maliyetlerden tasarruf etmek amacıyla, bu yıl sadece bir test yapmak için tüm takımlar arasında anlaşma yapıldı. Bu yüzden bunun hakkında konuşmanın pek bir anlamı yok.”

“Hepimiz, özellikle gelecek yıl yeni araçlara geçecek olduğumuzdan dolayı, daha fazla test gününe sahip olmayı umuyoruz. Bu yüzden benim açımdan ya da en azından McLaren açısından, ilk testten öğrendiklerimizi sindirebilmek ve aynı zamanda bu yepyeni araçların performanslarına yönelik düzenlemeleri yapmak için aralıklı 2 test yapmak mantıklı gözüküyor.”

Ayrıca Seidl, geçtiğimiz yıllarda Carlos Sainz’ın Renault’dan gelişinin ardından buna benzer bir durumu yaşadıklarını ve bu yüzden bu durumla karşılaşmanın onları şaşırtmadığının altını çizdi.

"Bence bu durumu geçmişte Carlos, Renault'dan geldiğinde ve takım değiştiren diğer sürücülerde de gördük. Tüm bu sürücüler çok yetenekli, çok fazla deneyime sahip ve oldukça hızlı bir şekilde belli bir tempoya ulaşıyorlar.”

“Ancak bu araçlar çok karmaşık. Bu yüzden bu tempoya ulaştıktan sonra bunun 0.2, 0.3, 0.4 saniye üzerine çıkmak ve aracın sınırını bulmak, araçta çok rahat olmadığınız zaman kolay olmuyor. Bu, zaman alan bir şey.”

"Fakat yine de, bu bir sürpriz değil. Bu, yeni bir sürücüyü takıma ve araca entegre etme sürecinin bir parçası. Bence, Daniel'ın ve takımımızın sahip olduğumuz deneyimle, sadece üç yarış hafta sonuyla bunun üstesinden gelebiliriz. Sonrasında Daniel'in araçta tamamen rahat olacağından eminim.”

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Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar McLaren

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