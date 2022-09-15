Haas, yeni bir isim sponsoruyla mı anlaştı?

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İsim sponsorluğu anlaşmalarında yüzü bir türlü gülmeyen Haas, son beş yıllık süreçte hem Rich Energy hem de Uralkali ile tartışmalı şekilde ayrıldı.

Takımın o zamandan beri herhangi bir isim sponsoru yok ve görünüşe bakılırsa artık daha titiz davranıyorlar.

Fakat İngiliz gazeteci Joe Saward, Amerikalı ekibin yakında büyük bir Amerikan şirketiyle üç yıllık anlaşma imzalayacağını ve bu şirketin takımın finansmanını üstleneceğini iddia etti.

Saward, "Alfa Romeo'nun Haas'a, şu anda şirket ile Sauber arasında var olan ve güç ünitesi tedariğine sponsor olmayı içeren ortaklıkla, benzer bir teklif sunmaya hazırlandığını duydum."

"Ancak bunu kabul edeceklerinden pek emin değilim çünkü Haas'ın yakında büyük bir Amerikan şirketiyle büyük çaplı bir sponsorluk anlaşması yapacağını duydum."

"Bu şirket isim sponsoru olacak ve takımı en az önümüzdeki üç yıl, belki de daha fazla yıl finanse edecek."

"Bu şirketin kimliği henüz belli değil, ancak bunun bir otomobil üreticisi olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Alfa Romeo ve Sauber'in yolları 2023 sezonunun sonunda ayrılırken, İtalyan markanın sporda devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kevin Magnussen, Haas VF-22 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images