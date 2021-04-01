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Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor

Ekleyen:
, Editör

Ferrari'nin GT programını yöneten Antonello Coletta, gelecekte Charles Leclerc'in Ferrari ile Le Mans'a katılabileceğini belirtti.

Ferrari, Leclerc'in Le Mans'a katılma ihtimalini reddetmiyor

Ferrari, Şubat ayında yaptığı açıklama ile 2023'ten itibaren kendi hiper aracını geliştireceğini ve sonrasında Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ve Le Mans 24 Saat'in en üst sınıfında mücadele edeceğini duyurmuştu

Bundan günler sonra İtalyan ekibin Formula 1 pilotu Charles Leclerc, fırsat doğduğu takdirde, Ferrari'nin yeni tanıtılan Hiper araç programıyla Le Mans 24 Saat'te yarışmaya sıcak baktığını söylemişti.

Ferrari, WEC programına giderek daha ağırlık veriyor ve GT/WEC programının başında Antonella Coletta yer alıyor.

Coletta, yakın gelecekleriyle ilgili planlarından bahsederken şöyle dedi: “Bu yıl GTE-Am sınıfında şampiyonluk için yarışacağız, ancak buradaki katılımcı sayısı göz önüne alındığında bunu yapmak çok zor bir görev olacak."

"Ancak WEC'te elde ettiğimiz sonuçlar ve ortaya koyduğumuz performans giderek artıyor. Şimdi bu eğilimi artırmaya çalışacağız. Ferrari olarak 2023'te bu şampiyonanın en önemli sınıfı olan hiper araç kategorisine geri döneceğiz ve o zaman daha da iyi sonuçlar almayı istiyoruz."

"Charles'ın 2023'te bizimle yarışıp yarışmayacağı konusuna gelirsek, şimdilik bu konu hakkında düşünmek için çok erken olmasına rağmen, Formula 1 görevleriyle WEC yarışlarından birini birleştirmek imkansız bir görev olarak kabul edilemez. Yine de şu anda tamamen en iyi pozisyonlar için savaşabilmek adına rekabetçi bir hiper araç geliştirmeye odaklandık ve ancak o zaman onu kimin süreceğine  karar vereceğiz."

"Şu ana kadar gözlemlediğim kadarıyla, Leclerc'in 2023'teki Le Mans 24 Saat'e olan katılımını organize etmek kolay olmayacak gibi görünüyor, ancak bunun imkansız olduğunu söylemeyeceğim. Göreceğiz." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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