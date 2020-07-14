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Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Binotto'nun görevine son vermeyi mi düşünüyor?

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Ferrari, Binotto'nun görevine son vermeyi mi düşünüyor?
Ekleyen:
, Editör
14 Tem 2020 15:33

Corriere della Sera'nın haberine göre Ferrari, mevcut performansın devam etmesi halinde Mattia Binotto'nun görevine son verebilir.

Ferrari, 2020 yılına büyük umutlarla başlasa da, kış testlerinin ardından aracın beklenenin çok gerisinde olduğu ortaya çıktı ve beklentiler düşürüldü.

Avusturya'daki ilk iki yarışta Ferrari çok kötü durumdaydı ve sadece orta grupta Racing Point, Renault ve McLaren'la savaşabildiler.

İtalyan Corriere della Sera'da yer alan habere göre Ferrari'nin önemli isimleri, pazartesi günü Maranello'da Macaristan GP için uzun bir brifing yaptılar.

İtalyan ekip, kötü bir performansa sahip olan SF1000'i geliştirmek için "mucizevi" çözümler arıyor ve önümüzdeki birkaç hafta, Mattia Binotto için de kritik olacak gibi görünüyor.

Çünkü Corriere della Sera'ya göre, John Elkann ve Louis Camilleri, kötü performansın devam etmesi halinde radikal kararlar almayı düşünüyorlar.

İddiaya göre mevcut performansın devam etmesi halinde Binotto'nun görevine son verilebilir.

Böyle bir durumda Binotto'nun yerine, GT bölümünün başında yer alan Antonello Coletta'nın geçirilmesinin planlandığı iddia edildi.

Binotto, 2019 yılının başında Maurizio Arrivabene'nin yerine takım patronluğuna getirilmişti. Bunun öncesinde de takımın teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Bu, önümüzdeki haftaların sadece Ferrari için değil, Binotto için de son derece kritik olacağı anlamına geliyor.

Binotto şu anda Enrico Cardile (aerodinami şefi), Simone Resta (şasi), Enrico Gualtieri (güç ünitesi), Matteo Togninalli (şef mühendis) ve Laurent Mekies (spor direktörü) tarafından oluşan yapının başında yer alıyor.

Motorsport.com, bu iddialar üzerine konuyu araştırmaya başladı ve kaynaklar, Binotto'nun en azından Silverstone yarışına kadar kesin olarak görevinde kalacağını ifade ettiler.

Ayrıca Maranello'daki kaynaklar, Antonello Coletta'nın adaylığının gerçekçi olmadığını söylediler.

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Editör Kemal Şengül

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