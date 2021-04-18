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Formula 1 / Emilia Romagna GP / Son dakika

Emilia-Romagna GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

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Pirelli, 2021 Emilia Romagna GP öncesinde pilotların sahip olduğu kullanılmış ve kullanılmamış lastik hamuru sayılarını açıkladı.

Emilia-Romagna GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Pirelli, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Imola yarışına C2, C4 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Sıralama turlarının ardından Lewis Hamilton, Max Verstappen, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Lance Stroll ve Esteban Ocon'un elinde bir set sert ve bir set orta lastik kaldı.

Yarışta sekizinci sıradan başlayacak Valtteri Bottas'ın elinde yeni orta lastik bulunmuyor. Bunun yerine bir set yeni yumuşak ve bir set yeni sert lastik var.

Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Nicholas Latifi ve George Russell da ise her hamurdan bir tane yeni lastik var.

Yuki Tsunoda, yaptığı kazadan ötürü dört set yeni lastiğe sahip durumda.

Öte yandan Pirelli, Imola'da tek pit stop stratejisi bekliyor ve yarış için en hızlı stratejinin, yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 17-21. turlar arası pite gelmek ve sonrasına orta lastikle yarışı tamamlamak olduğunu düşünüyor.

İkinci en hızlı strateji, yarışa orta lastikle başlamak ve 23-27. turlar arasında pite gelip, yarışı sert lastikle tamamlamak olarak belirlendi.

Alternatif strateji ise yarışa yumuşak lastikle başlayıp, 15-20. turlar arası pite gelerek, yarışın geri kalanını sert lastikle tamamlamak olarak belirlenmiş durumda.

 
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Tsunoda'nın sıralamalarda geçirdiği kazada vites kutusu ikiye bölünmüş

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia Romagna GP
Editör Kemal Şengül

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