Coulthard: ''Russell'ın tutkusu, Hamilton'ı yenmesine yardımcı olacak''

Russell, griddeki en yavaş araçlardan birine sahip olmasına rağmen, Williams'ın aracında çıkardığı güçlü performanslarla birlikte padoktaki isimleri ve taraftalarI etkilemeye devam ediyor.

İngiliz sürücünün ismi Mercedes'in 2022 yılındaki boş koltuğuyla ilişkilendiriliyor ve Alman takımın mevcut sürücüsü Valtteri Bottas'ın yerini alacağı spekülasyonları ortalarda dolanıyor.

23 yaşındaki pilot bu sezon Williams aracını iki kez sıralamaların üçüncü bölümüne çıkarabildi ve geçtiğimiz hafta yarışın son turunda Fernando Alonso tarafından geçilmesiyle takımıyla ilk kez puan alma fırsatını kaçırdı.

David Coulthard ise İngiliz pilotun Mercedes'e geçmesi durumunda, Verstappen'in yaptığı gibi Hamilton'a meydan okuyacağını düşünüyor.

''George'un avcı ruhunu, Valtteri'yle Imola'da yaşadığı olayın ardından görmüş olduk. Bu sadece bir fikir ama bence orada biraz fazla tepki gösterdi.''

''Ancak onun, direksiyonun arkasında sahip olduğu tutkuyu görmüş olduk ve Lewis'i yenebilmek için bu tür bir tutkuya ihtiyacı olacak.''

''Lewis'i saf hızla yenemeyecek, Lewis son yılların en hızlı sürücülerinden biri. Bence George'un da bu hıza ulaşabilmek için yeteneği var.''

''Lewis'i nasıl yenecek? Lewis'i bu tutku, bu açlıkla ve bu 'sen Lewis Hamilton olabilirsin ancak biz şu anda pistteyiz ve kim olduğunu umursamıyorum' tavrıyla birlikte yenecek.''

''Ki bu tavrın aynısını şu anda Max Verstappen sergiliyor.''

"Bence George Russell gerçekten iyi. Buna emin değilim ancak onun ikinci Mercedes sürücüsü olarak açıklanması an meselesi gibi duruyor.''

''O, geleceğin yeteneklerinden biri ve bun Bahreyn'de Mercedes aracındayken gösterdi. Valtteri'ye saygısızlık yapmıyorum, o da çok iyi bir sürücü ancak spor momentumdan ibaret.''

''Bu motor sporları da olsa, futbol da olsa, hangi spor olursa olsun, böyle bir yeteneğe fırsat verilmeli. Onun göstereceği yetenekleri olduğuna hiçbir şüphem yok.''