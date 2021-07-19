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Britanya GP'nin en hızlı pit stopu Williams'tan geldi
Ekleyen: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
2021 Britanya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım Williams oldu.
Britanya Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu Williams yaptı. Takım, Nicholas Latifi'nin lastiklerini 2.10 saniyede değiştirdi ve bu yılın en hızlı 10 pit stopundan birine imza atmış oldu.
Takımlar yarış içerisinde toplamda 22 pit stop yaptılar. Lewis Hamilton'ın zaman cezasını çektiği pit stop haricinde en yavaş piti Ferrari yaptı.
Britanya pit stoplar ve süreleri:
|Takım
|Pilot
|Zaman
|Tur
|Puan
|1. Williams
|N. Latifi
|2.10
|19
|25
|2. Red Bull
|S. Perez
|2.14
|38
|18
|3. Aston Martin
|L. Stroll
|2.23
|23
|15
|4. Alfa Romeo
|A. Giovinazzi
|2.24
|23
|12
|5. Williams
|G. Russell
|2.26
|18
|10
|6. Aston Martin
|S. Vettel
|2.27
|18
|8
|7. Mercedes
|V. Bottas
|2.28
|22
|6
|8. Red Bull
|S. Perez
|2.31
|18
|9. Alfa Romeo
|K. Raikkonen
|2.34
|18
|4
|10. Ferrari
|C. Leclerc
|2.60
|29
|2
|11. AlphaTauri
|P. Gasly
|2.71
|46
|1
|12. McLaren
|D. Ricciardo
|2.84
|20
|13. AlphaTauri
|P. Gasly
|3.05
|28
|14. Alpine
|E. Ocon
|3.21
|19
|15. Haas
|N. Mazepin
|3.35
|25
|16. Haas
|M. Schumacher
|3.57
|24
|17. Red Bull
|S. Perez
|3.71
|48
|18. AlphaTauri
|Y. Tsunoda
|3.89
|30
|19. Alpine
|F. Alonso
|4.31
|24
|20. McLaren
|L. Norris
|6.09
|21
|21. Ferrari
|C. Sainz
|12.34
|28
|22. Mercedes
|L. Hamilton
|14.27
|27
Pit stop şampiyonasında Red Bull 273 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 133 puanla ikinci ve Williams 128 puanla üçüncü sırada.
Haas bu yıl henüz puan alamadı.
Pit stop şampiyonası puan durumu:
|Takım
|Puan
|1. Red Bull
|273
|2. Williams
|133
|3. Mercedes
|128
|4. Aston Martin
|115
|5. Alfa Romeo
|103
|6. Ferrari
|90
|7. Alpine
|72
|8. AlphaTauri
|elli
|9. McLaren
|46
|10. Haas
|0
Sezonun en hızlı pit stopu, 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.
Williams'ın Britanya'daki 2.10 saniyelik pit stopu, 2021 sezonunun dokuzuncu en hızlı pit stopu oldu.
Bu yılki en hızlı pit stoplar:
|Takım
|Pilot
|Grand Prix
|Zaman
|1. Red Bull
|Verstappen
|Bahreyn
|1,93
|2. Red Bull
|Verstappen
|Bakü
|1.98
|3. Red Bull
|Verstappen
|Portekiz
|1.98
|4. Red Bull
|Perez
|Bahreyn
|2.00
|5. Red Bull
|Verstappen
|Monako
|2.02
|6. Red Bull
|Perez
|Fransa
|2.04
|7. Aston Martin
|Stroll
|Portekiz
|2.08
|8. Red Bull
|Verstappen
|Steiermark
|2.09
|9. Williams
|Latifi
|Büyük Britanya
|2.10
|10. Williams
|Russell
|Bakü
|2.13
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Britanya GP'nin en hızlı pit stopu Williams'tan geldi
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