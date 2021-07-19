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Formula 1 / Britanya GP Haberler

Britanya GP'nin en hızlı pit stopu Williams'tan geldi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Britanya Grand Prix'sinde en hızlı pit stopu yapan takım Williams oldu.

Britanya GP'nin en hızlı pit stopu Williams'tan geldi

Britanya Grand Prix'sinin en hızlı pit stopunu Williams yaptı. Takım, Nicholas Latifi'nin lastiklerini 2.10 saniyede değiştirdi ve bu yılın en hızlı 10 pit stopundan birine imza atmış oldu.

Takımlar yarış içerisinde toplamda 22 pit stop yaptılar. Lewis Hamilton'ın zaman cezasını çektiği pit stop haricinde en yavaş piti Ferrari yaptı.

Britanya pit stoplar ve süreleri:

Takım Pilot Zaman Tur Puan
1. Williams N. Latifi 2.10 19 25
2. Red Bull S. Perez 2.14 38 18
3. Aston Martin L. Stroll 2.23 23 15
4. Alfa Romeo A. Giovinazzi 2.24 23 12
5. Williams G. Russell 2.26 18 10
6. Aston Martin S. Vettel 2.27 18 8
7. Mercedes V. Bottas 2.28 22 6
8. Red Bull S. Perez 2.31 18  
9. Alfa Romeo K. Raikkonen 2.34 18 4
10. Ferrari C. Leclerc 2.60 29 2
11. AlphaTauri P. Gasly 2.71 46 1
12. McLaren D. Ricciardo 2.84 20  
13. AlphaTauri P. Gasly 3.05 28  
14. Alpine E. Ocon 3.21 19  
15. Haas N. Mazepin 3.35 25  
16. Haas M. Schumacher 3.57 24  
17. Red Bull S. Perez 3.71 48  
18. AlphaTauri Y. Tsunoda 3.89 30  
19. Alpine F. Alonso 4.31 24  
20. McLaren L. Norris 6.09 21  
21. Ferrari C. Sainz 12.34 28  
22. Mercedes L. Hamilton 14.27 27  

Pit stop şampiyonasında Red Bull 273 puanla ilk sırada yer alırken, Mercedes 133 puanla ikinci ve Williams 128 puanla üçüncü sırada.

Haas bu yıl henüz puan alamadı.

Pit stop şampiyonası puan durumu:

Takım Puan
1. Red Bull 273
2. Williams 133
3. Mercedes 128
4. Aston Martin 115
5. Alfa Romeo 103
6. Ferrari 90
7. Alpine 72
8. AlphaTauri elli
9. McLaren 46
10. Haas 0

Sezonun en hızlı pit stopu, 1.93 saniye ile Red Bull'a ait.

Williams'ın Britanya'daki 2.10 saniyelik pit stopu, 2021 sezonunun dokuzuncu en hızlı pit stopu oldu.

Bu yılki en hızlı pit stoplar:

Takım Pilot Grand Prix Zaman
1. Red Bull Verstappen Bahreyn 1,93
2. Red Bull Verstappen Bakü 1.98
3. Red Bull Verstappen Portekiz 1.98
4. Red Bull Perez Bahreyn 2.00
5. Red Bull Verstappen Monako 2.02
6. Red Bull Perez Fransa 2.04
7. Aston Martin Stroll Portekiz 2.08
8. Red Bull Verstappen Steiermark 2.09
9. Williams Latifi Büyük Britanya 2.10
10. Williams Russell Bakü 2.13
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