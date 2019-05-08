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Formula 1 / Blog

8 Mayıs 1982, Gilles Villeneuve'ü kaybettik

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8 Mayıs 1982, Gilles Villeneuve'ü kaybettik
Ekleyen:
8 May 2019 07:30

Talihsiz bir kaza ile aramızdan ayrılan Kanadalı efsane pilotu gelin birlikte analım.

Gilles Villeneuve, 1982 yılında bugün Zolder'de hayatını kaybetti. Kısa F1 kariyerinde sadece 6 GP galibiyeti kazanmış  olsa da, Villeneuve korkusuz ve hırçın sürüş tarzı ile birlikte, F1'in en çok saygı duyulan pilotları arasında kendine yer edinmeyi başardı.

Enzo Ferrari ve Gilles Villeneuve

Enzo Ferrari ve manevi oğlu Gilles Villeneuve testlerden sonra bir şişe Lambrusco paylaşıyor
Enzo Ferrari ve manevi oğlu Gilles Villeneuve testlerden sonra bir şişe Lambrusco paylaşıyor

Fotoğraf: Actualfoto

Efsanevi Enzo Ferrari, Gilles Villeneuve'ü her zaman oğlu olarak görmüştü.

Korkusuz bir kar motosikleti yarışçısı

Gilles Villeneuve Müzesi: Kar motosikletleri
Gilles Villeneuve Müzesi: Kar motosikletleri

Fotoğraf: Eric Gilbert

Gilles Villeneuve kış sezonu boyunca kar motosikletleri ile yarışıyordu. Bu canavar araçlar, buzlu oval pistlerde 160 km/s hıza çıkabiliyordu

Formula Atlantic 

Gilles Villeneuve, March 75B
Gilles Villeneuve, March 75B

Fotoğraf: Guy Bellerive

Gilles Villeneuve, 1976 ve 1977 yıllarında Formula Atlantic şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. Yukarıdaki fotoğrafta March 75B'si ile  Mont-Tremblant pistinde.

Ferrari ile ilk GP galibiyeti

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T2
Gilles Villeneuve, Ferrari 312T2

Fotoğraf: Guy Bellerive

Gilles Villeneuve ilk GP'sine McLaren ile 1977'de çıktı. Birkaç ay sonra takımdan ayrılan Niki Lauda'nın yerini doldurmaya çalışan Ferrari, kendisi ile temaza geçti. Yukarıda Villeneuve Ferrari 312 T2 ile Kanada Mosport'da görülüyor.

Ferrari 312 T3 ile ilk test

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T3
Gilles Villeneuve, Ferrari 312T3

Fotoğraf: Ferrari

Gilles Villeneuve Ferrari'nin test pisti Fiorano'da 1978 sezonu öncesi 312 T3 ile ilk kez piste çıkıyor. Villeneuve aynı sezon Ekim ayında kendi ülkesinde ilk F1 zaferini kazanmayı başardı.

1979 Fransa GP'si

Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4
Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4

Fotoğraf: Jean-Claude Loustau

Gilles Villeneuve ve Ferrari 312 T4 . Kanadalı sürücü yarış mühendisi Antonio Tomaini ile konuşuyor

İnanılmaz bir mücadele

Jean-Pierre Jabouille ve Gilles Villeneuve
Jean-Pierre Jabouille ve Gilles Villeneuve

Fotoğraf: Renault

1979 Fransa GP'sinde Gilles Villeneuve ve Renault için yarışan René Arnoux ikinci sıra için amansız bir mücadeleye giriştiler. Bu mücadelenin görüntüleri çoğu zaman F1'in en iyi pist üzeri mücadelesi olarak adlandırılır. Yukarıdaki fotoğrafta  Villeneuve, yarış lideri Jean-Pierre Jabouille'in arkasında.

Villeneuve vs Jones

Gilles Villeneuve, Alan Jones'u Zandvoort'da Tarzan virajında dışarıdan geçiyor
Gilles Villeneuve, Alan Jones'u Zandvoort'da Tarzan virajında dışarıdan geçiyor

Fotoğraf: David Phipps

1979 Hollanda GP'si sırasında Gilles Villeneuve, Tarzan virajında yaptığı inanılmaz hamle ile Alan Jones'u (Williams) dışarıdan geçmeyi başardı.

Üç tekerlek üzerinde

Gilles Villeneuve üç tekerlek üzerinde tam gaz
Gilles Villeneuve üç tekerlek üzerinde tam gaz

Fotoğraf: David Phipps

Zandvoort'daki aynı yarışın ilerleyen anladında Villeneuve'ün Ferrari'sinin sol arka lastiği patladı. Ancak Kanadalı sürücü pitlere dönerken otomobilini tam gaz kullanmaktan bir an bile vazgeçmedi.

Villeneuve vs Jones, 2. Bölüm

Gilles Villeneuve, Ferrari, Alan Jones, Williams
Gilles Villeneuve, Ferrari, Alan Jones, Williams

Fotoğraf: Williams

Villeneuve 1979 Kanada GP'sinde liderliğini 50 tur boyunca sürdürdü. Ancak Alan Jones, Hollanda GP'sinin intikamını 51'inci turda Villeneuve'ü geçerek aldı. Jones, Villeneuve'ü kendi evinde mağlup ederek galibiyete ulaştı.

Korkunç 3125 T5

Gilles Villeneuve
Gilles Villeneuve

Fotoğraf: LBGPA

1980 Ferrari 312 T5 tek kelimeyle felaket bir otomobildi: Yavaştı ve dayanıksızdı. Gilles Villeneuve'ün o sezonki en iyi dereceleri Monako ve Kanada'da aldığı beşincilikler oldu.

Monaco GP'sinde bir turbonun zaferi

Gilles Villeneuve
Gilles Villeneuve

Fotoğraf: Forix

Gilles  Villeneuve, 1981 yılında Monako GP'sini turbo bir F1 otomobili ile kazanan ilk sürücü oldu.

Baskı altında kırılmak yok

70 tur boyunca liderliği elinden bırakmaya Gilles Villeneuve, 6. ve son F1 zaferini kazanıyor
70 tur boyunca liderliği elinden bırakmaya Gilles Villeneuve, 6'ıncı ve son F1 zaferini kazanıyor

Fotoğraf: International Press Agency

Gilles Villeneuve baskı altında hata yapan bir pilot değildi. Villeneuve Monako'dan sonra İspanya'da da zafere ulaşmayı başardı. V6 turbo motorunda gecikme sorununa rağmen Villeneuve, rakipleri Jacques Laffite, John Watson, Carlos Reutemann ve Elio de Angelis'i yarış sonuna kadar arkasında tutmayı başardı.

Villeneuve Kardeşler

Jacques Villeneuve, Arrows, Gilles Villeneuve, Ferrari
Jacques Villeneuve, Arrows, Gilles Villeneuve, Ferrari

Fotoğraf: Guy Bellerive

Yukarıda Villeneuve kardeşlerin F1'de birlikte piste çıktığı nadir fotoğraflardan biri bulunuyor. Gilles'in kardeşi Jacques Villeneuve, 1981 Kanada GP'sinde Arrows A3 ile yarışa katılmaya çalışmıştı ancak sıralama turlarını geçememişti.

Felaket

Gilles Villeneuve
Gilles Villeneuve

Fotoğraf: Rainer Nyberg

1982 Villeneuve için kötü başladı. Villeneuve sezonun ilk iki yarışı olan Brezilya ve Güney Amerika'da yarış dışı kaldı. Imola'da ilginç koşullar altında takım arkadaşı Didier Pironi'nin gerisinde kaldı ve iki hafta sonra Belçika GP'si sırala turlarında hayatını kaybetti.

Gilles Villeneuve anısına

Start/finish düzlüğü üzerinde Gilles Villeneuve anısına...
Start/finish düzlüğü üzerinde Gilles Villeneuve anısına...

Fotoğraf: XPB Images

1982 yılından beri Montreal F1 pisti Gilles Villeneuve'ün ismini taşıyor ve düzlükteki bu iki kelime her yıl yeniden boyanıyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Gilles Villeneuve
Takımlar Ferrari Şimdi al
Editör Kutal Mete Tekin

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