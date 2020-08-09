70. Yıl Dönümü GP'de günün pilotu Verstappen oldu
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Max Verstappen, Silverstone'daki güçlü performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa dördüncü sıradan başlayan ve ilk turda Nico Hulkenberg'i geçen Max Verstappen, daha sert lastiklerin avantajını da kullanarak ilk bölümde Mercedes'i zorladı.
Doğru strateji ve kusursuz sürüşünün ardından Verstappen, 2019 Brezilya'dan sonra ilk zaferini aldı.
Bu performansının ardından Hollandalı pilot, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Verstappen böylelikle bu yıl ikinci kez günün pilotu seçilen ilk isim oldu.
Bu yıl günün pilotu seçilenler:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya GP
|Alexander Albon
|Steiermark GP
|Sergio Pérez
|Macaristan GP
|Max Verstappen
|Britanya GP
|Lewis Hamilton
|70. Yıl Dönümü GP
|Max Verstappen
2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:
|Pilot
|Günün pilotu
|Max Verstappen
|26
|Sebastian Vettel
|16
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|7
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Kimi Räikkönen
|3
|Alexander Albon
|
3
|Sergio Pérez
|3
|Romain Grosjean
|2
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|Pierre Gasly
|1
|Daniil Kvyat
|1
|Nico Hulkenberg
|1
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
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70. Yıl Dönümü GP'de günün pilotu Verstappen oldu
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