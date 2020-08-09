70. Yıl Dönümü GP'de günün pilotu Verstappen oldu

Yarışa dördüncü sıradan başlayan ve ilk turda Nico Hulkenberg'i geçen Max Verstappen, daha sert lastiklerin avantajını da kullanarak ilk bölümde Mercedes'i zorladı.

Doğru strateji ve kusursuz sürüşünün ardından Verstappen, 2019 Brezilya'dan sonra ilk zaferini aldı.

Bu performansının ardından Hollandalı pilot, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Verstappen böylelikle bu yıl ikinci kez günün pilotu seçilen ilk isim oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler: