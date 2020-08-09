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Formula 1 / Son dakika

70. Yıl Dönümü GP'de günün pilotu Verstappen oldu

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70. Yıl Dönümü GP'de günün pilotu Verstappen oldu
Ekleyen:
, Editör
9 Ağu 2020 15:00

Max Verstappen, Silverstone'daki güçlü performansının ardından taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Yarışa dördüncü sıradan başlayan ve ilk turda Nico Hulkenberg'i geçen Max Verstappen, daha sert lastiklerin avantajını da kullanarak ilk bölümde Mercedes'i zorladı.

Doğru strateji ve kusursuz sürüşünün ardından Verstappen, 2019 Brezilya'dan sonra ilk zaferini aldı.

Bu performansının ardından Hollandalı pilot, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Verstappen böylelikle bu yıl ikinci kez günün pilotu seçilen ilk isim oldu.

Bu yıl günün pilotu seçilenler:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya GP tailandia Alexander Albon
Austria Steiermark GP  Sergio Pérez
Hungary Macaristan GP  Max Verstappen
 Britanya GP  Lewis Hamilton
 70. Yıl Dönümü GP  Max Verstappen

2016'dan bu yana günün pilotu seçilenler:

Pilot Günün pilotu
 Max Verstappen 26
 Sebastian Vettel 16
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 7
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Kimi Räikkönen 3
tailandia Alexander Albon

3
 Sergio Pérez 3
 Romain Grosjean 2
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 Pierre Gasly 1
 Daniil Kvyat 1
 Nico Hulkenberg 1
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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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