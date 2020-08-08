70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

Sıralamaların son seansındaki ilk haklarda geçici pole pozisyonu Lewis Hamilton'da olsa da son haklarda Bottas 1:25.154 ile daha hızlı bir tur attı ve bu seneki 2., kariyerinin ise 13. pole pozisyonunu elde etti.

Son 3 yarışta pole pozisyonunu kazanan Hamilton, bu sefer son anda istediği hızlı turu atamadı ve takım arkadaşının 0.063 saniye arkasında seansı ikinci sırada tamamladı.

Racing Point'te Sergio Perez'in yerine yarışan Nico Hulkenberg 3. olarak iyi bir sonuç elde etti. Hulkenberg böylece 2016 Avusturya'dan bu yana en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Sezonun 5. yarışı olan 70. Yıl Dönümü GP, Pazar günü 16:10'da başlayacak.

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3. Seans - Bottas son turda Hamilton'ı geçti ve pole pozisyonunu aldı!

Son seansın ilk haklarında bu pistte rekorları kıran Hamilton geçici olarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Pist sıcaklığının düşük olduğu seansta 1:25.284 elde eden Hamilton geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken onun 0.1 saniye arkasında takım arkadaşı Bottas yer aldı.

Mercedes pilotlarının 1 saniye arkasında kalan Ricciardo ilk hakların ardından 3. sırada kendisine yer buldu. Onun arkasında Hulkenberg, Verstappen, Albon, Leclerc, Stroll, Gasly ve Norris yer aldılar.

İkinci haklarda farklı stratejiler uygulayan isimler oldular. İlk haklarını yumuşak lastiklerle atan Mercedes pilotları ikinci haklarda orta lastiklerle piste çıktılar. Yumuşak lastiklerle atılan turlarda Hamilton hızlı isimken Bottas 0.1 saniye geride kalmıştı. Ancak son haklarda Bottas, takım arkadaşını 0.06 saniye geride bırakarak Avusturya'dan sonraki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Son bölümde orta lastiklerle turlayan Ricciardo ilk hakların ardından 3. sıradaydı ancak yumuşak lastiklerle turlayan Hulkenberg ve Red Bull'dan Verstappen seansın sonunda 3. ve 4. olarak Ricciardo'yu geçmeyi başardılar.

Stroll son seanstaki ilk haklarda 8. sırada yer alsa da ikinci haklarda 6. sıraya yükselmeyi başardı. Onu aynı şekilde derecesini iyileştirerek yükselen AlphaTauri pilotu Gasly takip etti.

Ferrari için sıralama pek istediği gibi geçmedi. Leclerc ilk haklarda 7. sırada yer alıp 2. hakkında derecesini iyileştirse de bu, 8. sıraya gerilemekten kendisini kurtarmadı.

İlk haklarda 6. sırada bulunan Albon, derecesini pek geliştiremedi ve 9. sırada seansı noktaladı. McLaren'dan Norris son bölümün en yavaş ismiydi ve 10. sırada sıralamaları tamamladı.

2. Seans - Bottas lider, Vettel elendi, Verstappen sert lastiklerle geçti

İlk 10'da yer alacak pilotlar için lastik stratejisi açısından önemli olan sıralamaların ikinci seansı oldukça ilginç bir şekilde geride kaldı. Bu bölümdeki ilk haklarda Williams pilotu Russell ile Red Bull pilotu Verstappen dışında herkeste orta lastikler vardı. Russell yumuşak lastiklerle turunu atarken Verstappen sert lastiklerle piste çıktı.

İlk haklarda 1:25.785 ile Bottas en hızlı isim olurken 1:26.266 ile Hamilton 2. oldu. Sert lastikli Verstappen 1:26.779 ile 5. sırada yer aldı. İlk hakların ardından ilk 10'da yer alan isimler Bottas, Hamilton ve Verstappen dışında, Ricciardo, Leclerc, Stroll, Albon, Norris, Ocon ve Gasly oldular. Vettel, orta lastiklerle ilk 10'a girebilecek dereceyi elde edemedi.

İkinci haklarda bazı pilotlar yumuşak lastiklere geçerken elenme potasında olmasına rağmen orta lastiklerle devam eden pilotlar da oldu.

Bottas seansı orta lastiklerle ilk sırada tamamlarken Hulkenberg de orta lastiklerle 2. sıraya yükseldi ve son seansa kalmayı başardı. Hulkenberg'in turu sonrası 2. sıraya gerileyen Hamilton'ı çok iyi bir turla 4. olan Gasly takip etti.

Renault'dan Ricciardo 5. olurken onu Albon, Stroll, Leclerc, Verstappen ve Norris takip etti. Q3'e geçen pilotlar içerisinde Verstappen haricinde herkeste orta lastikler varken Verstappen sert lastiklerle son seansa geçmeyi başardı ve yarınki yarış için önemli bir avantaj elde etti.

Renault'dan Ocon 11. sırada kalarak elenirken onu hayal kırıklığı yaşayan Ferrari pilotu Vettel takip etti. Vettel, yumuşak lastiklere rağmen son seansa geçmeyi başaramadı.

2. seansta elenen diğer isimler Sainz, Grosjean ve Russell oldular. Böylece McLaren bu sene ilk defa iki araçla birden 2. seansı geçmeyi başaramadı.

1. Seans - Bottas lider, Russell yine 2. seansa geçti

Silverstone'da gerçekleştirilecek ikinci yarış olan 70. Yıl Dönümü GP öncesinde sıralamaların ilk seansında en hızlı isim Mercedes'ten Valtteri Bottas oldu.

Mercedes pilotlarının sürekli zirvede yer aldığı ilk seansta Bottas, 1:26.738 ile en hızlı isim olurken onun 0.080 sn arkasında takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı. Mercedes pilotlarını Red Bull pilotları Alexander Albon ve Max Verstappen takip ettiler. Albon, ilk başta yaşadığı sorunla elenme potasında yer alsa da sonradan kurtulmayı başardı.

Sebastian Vettel ilk seansta 14. olup kıl payı elenmekten kurtulurken Williams pilotu George Russell 15. olarak bir kez daha ilk seansı kuru zeminde geçmeyi başardı.

İlk seansta AlphaTauri'den Daniil Kvyat, Haas'tan Kevin Magnussen, Williams'tan Nicholas Latifi ve Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen elendi. Alfa Romeo pilotları seansın en yavaş isimleri oldular.

Renault pilotu Esteban Ocon, Williams'tan Russell'ı hızlı turunda engelledi. Bu olay sıralamalardan sonra incelenecek.