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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Sıralama turları raporu

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

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70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!
Ekleyen:
8 Ağu 2020 14:03

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Silverstone'da gerçekleştirilecek 5. yarışı 70. Yıl Dönümü GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın olurken Mercedes ilk iki sırada yer aldı.

Sıralamaların son seansındaki ilk haklarda geçici pole pozisyonu Lewis Hamilton'da olsa da son haklarda Bottas 1:25.154 ile daha hızlı bir tur attı ve bu seneki 2., kariyerinin ise 13. pole pozisyonunu elde etti.

Son 3 yarışta pole pozisyonunu kazanan Hamilton, bu sefer son anda istediği hızlı turu atamadı ve takım arkadaşının 0.063 saniye arkasında seansı ikinci sırada tamamladı.

Racing Point'te Sergio Perez'in yerine yarışan Nico Hulkenberg 3. olarak iyi bir sonuç elde etti. Hulkenberg böylece 2016 Avusturya'dan bu yana en iyi sıralama sonucunu elde etti.

Sezonun 5. yarışı olan 70. Yıl Dönümü GP, Pazar günü 16:10'da başlayacak.

Grid:

Sıra Sürücü Şase Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 1'25.154  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1'25.217 0.063
3 Germany Nico Hulkenberg Racing Point 1'26.082 0.928
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1'26.176 1.022
5 Australia Daniel Ricciardo Renault 1'26.297 1.143
6 Canada Lance Stroll Racing Point 1'26.428 1.274
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 1'26.534 1.380
8 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1'26.614 1.460
9 Thailand Alexander Albon Red Bull 1'26.669 1.515
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 1'26.778 1.624
11 France Esteban Ocon Renault 1'27.011 1.857
12 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1'27.078 1.924
13 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1'27.083 1.929
14 France Romain Grosjean Haas 1'27.254 2.100
15 United Kingdom George Russell Williams 1'27.455 2.301
16 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 1'27.882 2.728
17 Denmark Kevin Magnussen Haas 1'28.236 3.082
18 Canada Nicholas Latifi Williams 1'28.430 3.276
19 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1'28.433 3.279
20 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1'28.493 3.339
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3. Seans - Bottas son turda Hamilton'ı geçti ve pole pozisyonunu aldı!

Son seansın ilk haklarında bu pistte rekorları kıran Hamilton geçici olarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Pist sıcaklığının düşük olduğu seansta 1:25.284 elde eden Hamilton geçici olarak pole pozisyonunu kazanırken onun 0.1 saniye arkasında takım arkadaşı Bottas yer aldı.

Mercedes pilotlarının 1 saniye arkasında kalan Ricciardo ilk hakların ardından 3. sırada kendisine yer buldu. Onun arkasında Hulkenberg, Verstappen, Albon, Leclerc, Stroll, Gasly ve Norris yer aldılar.

İkinci haklarda farklı stratejiler uygulayan isimler oldular. İlk haklarını yumuşak lastiklerle atan Mercedes pilotları ikinci haklarda orta lastiklerle piste çıktılar. Yumuşak lastiklerle atılan turlarda Hamilton hızlı isimken Bottas 0.1 saniye geride kalmıştı. Ancak son haklarda Bottas, takım arkadaşını 0.06 saniye geride bırakarak Avusturya'dan sonraki ilk pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Son bölümde orta lastiklerle turlayan Ricciardo ilk hakların ardından 3. sıradaydı ancak yumuşak lastiklerle turlayan Hulkenberg ve Red Bull'dan Verstappen seansın sonunda 3. ve 4. olarak Ricciardo'yu geçmeyi başardılar.

Stroll son seanstaki ilk haklarda 8. sırada yer alsa da ikinci haklarda 6. sıraya yükselmeyi başardı. Onu aynı şekilde derecesini iyileştirerek yükselen AlphaTauri pilotu Gasly takip etti. 

Ferrari için sıralama pek istediği gibi geçmedi. Leclerc ilk haklarda 7. sırada yer alıp 2. hakkında derecesini iyileştirse de bu, 8. sıraya gerilemekten kendisini kurtarmadı.

İlk haklarda 6. sırada bulunan Albon, derecesini pek geliştiremedi ve 9. sırada seansı noktaladı. McLaren'dan Norris son bölümün en yavaş ismiydi ve 10. sırada sıralamaları tamamladı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 6 1'25.154     249.049
2 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'25.217 0.063 0.063 248.865
3 Germany Nico Hulkenberg 6 1'26.082 0.928 0.865 246.365
4 Netherlands Max Verstappen 6 1'26.176 1.022 0.094 246.096
5 Australia Daniel Ricciardo 6 1'26.297 1.143 0.121 245.751
6 Canada Lance Stroll 6 1'26.428 1.274 0.131 245.378
7 France Pierre Gasly 6 1'26.534 1.380 0.106 245.078
8 Monaco Charles Leclerc 6 1'26.614 1.460 0.080 244.851
9 Thailand Alexander Albon 6 1'26.669 1.515 0.055 244.696
10 United Kingdom Lando Norris 6 1'26.778 1.624 0.109 244.389
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2. Seans - Bottas lider, Vettel elendi, Verstappen sert lastiklerle geçti

İlk 10'da yer alacak pilotlar için lastik stratejisi açısından önemli olan sıralamaların ikinci seansı oldukça ilginç bir şekilde geride kaldı. Bu bölümdeki ilk haklarda Williams pilotu Russell ile Red Bull pilotu Verstappen dışında herkeste orta lastikler vardı. Russell yumuşak lastiklerle turunu atarken Verstappen sert lastiklerle piste çıktı.

İlk haklarda 1:25.785 ile Bottas en hızlı isim olurken 1:26.266 ile Hamilton 2. oldu. Sert lastikli Verstappen 1:26.779 ile 5. sırada yer aldı. İlk hakların ardından ilk 10'da yer alan isimler Bottas, Hamilton ve Verstappen dışında, Ricciardo, Leclerc, Stroll, Albon, Norris, Ocon ve Gasly oldular. Vettel, orta lastiklerle ilk 10'a girebilecek dereceyi elde edemedi.

İkinci haklarda bazı pilotlar yumuşak lastiklere geçerken elenme potasında olmasına rağmen orta lastiklerle devam eden pilotlar da oldu.

 

Bottas seansı orta lastiklerle ilk sırada tamamlarken Hulkenberg de orta lastiklerle 2. sıraya yükseldi ve son seansa kalmayı başardı. Hulkenberg'in turu sonrası 2. sıraya gerileyen Hamilton'ı çok iyi bir turla 4. olan Gasly takip etti. 

Renault'dan Ricciardo 5. olurken onu Albon, Stroll, Leclerc, Verstappen ve Norris takip etti. Q3'e geçen pilotlar içerisinde Verstappen haricinde herkeste orta lastikler varken Verstappen sert lastiklerle son seansa geçmeyi başardı ve yarınki yarış için önemli bir avantaj elde etti.

Renault'dan Ocon 11. sırada kalarak elenirken onu hayal kırıklığı yaşayan Ferrari pilotu Vettel takip etti. Vettel, yumuşak lastiklere rağmen son seansa geçmeyi başaramadı.

2. seansta elenen diğer isimler Sainz, Grosjean ve Russell oldular. Böylece McLaren bu sene ilk defa iki araçla birden 2. seansı geçmeyi başaramadı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 6 1'25.785     247.218
2 Germany Nico Hulkenberg 6 1'26.261 0.476 0.476 245.853
3 United Kingdom Lewis Hamilton 6 1'26.266 0.481 0.005 245.839
4 France Pierre Gasly 6 1'26.523 0.738 0.257 245.109
5 Australia Daniel Ricciardo 3 1'26.636 0.851 0.113 244.789
6 Thailand Alexander Albon 6 1'26.642 0.857 0.006 244.772
7 Canada Lance Stroll 6 1'26.674 0.889 0.032 244.682
8 Monaco Charles Leclerc 5 1'26.709 0.924 0.035 244.583
9 Netherlands Max Verstappen 3 1'26.779 0.994 0.070 244.386
10 United Kingdom Lando Norris 6 1'26.885 1.100 0.106 244.088
11 France Esteban Ocon 6 1'27.011 1.226 0.126 243.734
12 Germany Sebastian Vettel 6 1'27.078 1.293 0.067 243.547
13 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'27.083 1.298 0.005 243.533
14 France Romain Grosjean 7 1'27.254 1.469 0.171 243.055
15 United Kingdom George Russell 3 1'27.455 1.670 0.201 242.497
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1. Seans - Bottas lider, Russell yine 2. seansa geçti

Silverstone'da gerçekleştirilecek ikinci yarış olan 70. Yıl Dönümü GP öncesinde sıralamaların ilk seansında en hızlı isim Mercedes'ten Valtteri Bottas oldu.

Mercedes pilotlarının sürekli zirvede yer aldığı ilk seansta Bottas, 1:26.738 ile en hızlı isim olurken onun 0.080 sn arkasında takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı. Mercedes pilotlarını Red Bull pilotları Alexander Albon ve Max Verstappen takip ettiler. Albon, ilk başta yaşadığı sorunla elenme potasında yer alsa da sonradan kurtulmayı başardı.

Sebastian Vettel ilk seansta 14. olup kıl payı elenmekten kurtulurken Williams pilotu George Russell 15. olarak bir kez daha ilk seansı kuru zeminde geçmeyi başardı.

İlk seansta AlphaTauri'den Daniil Kvyat, Haas'tan Kevin Magnussen, Williams'tan Nicholas Latifi ve Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen elendi. Alfa Romeo pilotları seansın en yavaş isimleri oldular.

Renault pilotu Esteban Ocon, Williams'tan Russell'ı hızlı turunda engelledi. Bu olay sıralamalardan sonra incelenecek.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Finland Valtteri Bottas 8 1'26.738     244.501
2 United Kingdom Lewis Hamilton 8 1'26.818 0.080 0.080 244.276
3 Thailand Alexander Albon 6 1'27.153 0.415 0.335 243.337
4 Netherlands Max Verstappen 3 1'27.154 0.416 0.001 243.334
5 France Pierre Gasly 6 1'27.154 0.416 0.000 243.334
6 Canada Lance Stroll 6 1'27.187 0.449 0.033 243.242
7 United Kingdom Lando Norris 6 1'27.217 0.479 0.030 243.159
8 France Esteban Ocon 6 1'27.278 0.540 0.061 242.989
9 Germany Nico Hulkenberg 6 1'27.279 0.541 0.001 242.986
10 Monaco Charles Leclerc 5 1'27.427 0.689 0.148 242.574
11 Australia Daniel Ricciardo 5 1'27.442 0.704 0.015 242.533
12 Spain Carlos Sainz Jr. 6 1'27.450 0.712 0.008 242.511
13 France Romain Grosjean 9 1'27.519 0.781 0.069 242.319
14 Germany Sebastian Vettel 8 1'27.612 0.874 0.093 242.062
15 United Kingdom George Russell 8 1'27.757 1.019 0.145 241.662
16 Russian Federation Daniil Kvyat 6 1'27.882 1.144 0.125 241.319
17 Denmark Kevin Magnussen 9 1'28.236 1.498 0.354 240.350
18 Canada Nicholas Latifi 6 1'28.430 1.692 0.194 239.823
19 Italy Antonio Giovinazzi 6 1'28.433 1.695 0.003 239.815
20 Finland Kimi Raikkonen 6 1'28.493 1.755 0.060 239.652
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Abdullah Çelik

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