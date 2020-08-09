70. Yıl Dönümü GP öncesi: Yarış gridi
paylaşım
yorumlar
70. Yıl Dönümü Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak.
|
1
|
Valtteri Bottas
|
2
|
Lewis Hamilton
|
3
|
Nico Hülkenberg
|
4
|
Max Verstappen
|
5
|
Daniel Ricciardo
|
6
|
Lance Stroll
|
7
|
Pierre Gasly
|
8
|
Charles Leclerc
|
9
|
|
10
|
Lando Norris
|
11
|
Sebastian Vettel
|
12
|
Carlos Sainz
|
13
|
Romain Grosjean
|
14
|
Esteban Ocon (Cezalı) +3
|
15
|
George Russell
|
16
|
Daniil Kvyat
|
17
|
Kevin Magnussen
|
18
|
Nicholas Latifi
|
19
|
Antonio Giovinazzi
|
20
|
Kimi Räikkönen
Önceki haber
Racing Point, Mercedes fren kanallarını Ocak ayında yedek parça olarak almış
Sonraki haber
Grosjean: "En iyi turlarımdan biriydi"
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|70. Yıl Dönümü GP
|Alt-etkinlik
|Sıralama
|Lokasyon
|Silverstone
|Editör
|Fabien Gaillard
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
70. Yıl Dönümü GP öncesi: Yarış gridi
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
Slayt Şov