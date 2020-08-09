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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Sonuçlar

70. Yıl Dönümü GP öncesi: Yarış gridi

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Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ağu 2020 08:40

70. Yıl Dönümü Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında Lewis Hamilton olacak.

1

 Valtteri Bottas

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Lewis Hamilton 

 

 

3

 

 Nico Hülkenberg

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

 Max Verstappen

 

5

Australia Daniel Ricciardo

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

 Lance Stroll 

 

 

7

 

 Pierre Gasly 


 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Monaco Charles Leclerc

 

9

 

Thailand Alexander Albon 


 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Lando Norris

 

 

11

 

 Sebastian Vettel


 


 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 Carlos Sainz

 

 

 

13

 

 Romain Grosjean

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

 Esteban Ocon (Cezalı) +3

 

 

15

 George Russell

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

 Daniil Kvyat

 

17

 

 Kevin Magnussen 

 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

 Nicholas Latifi 

 

19

 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

 Kimi Räikkönen

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik Sıralama
Lokasyon Silverstone
Editör Fabien Gaillard

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