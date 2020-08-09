70. Yıl Dönümü GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

Pirelli, bu hafta sonu yapılacak 70. Yıl Dönümü GP'ye C2, C3 ve C4 lastikleri getirme kararı almıştı.

Cumartesi günkü sıralama turlarının ardından şu anda Mercedes ve Racing Point pilotlarının elinde iki set yeni C2 yani sert lastik bulunuyor.

Ayrıca Pierre Gasly, Lando Norris ve Alex Albon'da da yine iki set yeni C2 lastik var.

Diğer tarafta Red Bull'dan Max Verstappen, Renault'dan Esteban Ocon, Williams'tan George Russell ve Haas'tan Kevin Magnussen'in elinde birer tane C2, C3 ve C4 lastik bulunuyor.

Ferrari pilotu Charles Leclerc'in bir set C2 ve bir set C3 lastiği bulunurken, Sebastian Vettel'de bir set C2 ve bir set C4 lastik olacak.