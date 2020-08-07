70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

Britanya'daki ikinci antrenman turunda hava sıcaklığı 29 dereceye çıksa da, pist sıcaklığı 36 derecelere kadar indi.

Seans içerisinde, tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi çok fazla şey olmadı. Racing Point sürücüsü Nico Hulkenberg, koltuğun biraz gevşek olduğunu belirtti ve düzeltilmesini istedi. Pek çok sürücünün lastiğinde de kabarcıklanma vardı. Lance Storll, 13. virajda kısa bir pist dışı ziyareti yaptı.

Aynı saniyelerde Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen de pist dışına taştı. İlk bölümde atılan en hızlı turların ardından sürücüler uzun sürüşlere odaklandılar.

Son beş dakikaya girilirken Ferrari pilotu Sebastian Vettel yavaşladı ve mekanik sorunla yolda kaldı. Tekrarlarda aracın taban kısmında sızıntı olduğu görülüyordu.

Ferrari, seansın bitimine saniyeler kala Vettel'in motor sorunu yaşadığını açıkladı.

Bitime iki dakika kala ise bu kez Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi yolda kaldı.

Ön tarafta ise ilk seansın aksine Lewis Hamilton zirvede yer aldı. İngiliz pilot, 1:25.606'lık zaman turuyla takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde en hızlı isim oldu.

İlk seansın lideri Valtteri Bottas, ikinci seansta Hamilton'dan 0.176 saniye yavaş kalınca ikinci oldu.

Sürpriz şekilde Daniel Ricciardo, günü üçüncü sırada noktaladı.

Renault pilotu, 1:26.421 yaptı ve bu zaman turu, lider Hamilton'dan 0.815 saniye daha kötü olsa da üçüncülük için yeterliydi.

Red Bull'dan Max Verstappen, Ricciardo'nun 0.016 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Onu, Racing Point'ten Lance Stroll ve Nico Hulkenberg takip etti. Stroll, Verstappen'den 0.064 saniye yavaş kalırken, Hulkenberg de Stroll'den 0.245 saniye yavaş kaldı.

Ferrari'nin zorlandığı seansta en iyi Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'ti.

Monakolu pilot, Hulkenberg'in 0.066 saniye ardında yedinci olurken, McLaren'dan Lando Norris sekizinci ve Carlos Sainz dokuzuncu oldu.

İlk onu Renault'dan Esteban Ocon tamamladı. Red Bull pilotu Alex Albon, Verstappen'in 0.5 saniye ardında kaldığı seansta 11. oldu. AlphaTauri sürücüleri Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ise sırasıyla 12. ile 13. sıralarda yer aldılar.

Vettel, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da geride kaldı ve 14. oldu. Haas'tan Romain Grosjean 15. olurken, Williams'tan George Russell 16. ve Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 17. oldu.

Son üç sırada Kevin Magnussen, Nicholas Latifi ve Antonio Giovinazzi yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu: