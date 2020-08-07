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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Antrenman raporu

70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!

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70. Yıl Dönümü GP 2. antrenman: Hamilton ve Mercedes lider, Vettel yolda kaldı!
Ekleyen:
, Editör
7 Ağu 2020 15:30

2020 Formula 1 sezonunun 5. yarışı olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Britanya'daki ikinci antrenman turunda hava sıcaklığı 29 dereceye çıksa da, pist sıcaklığı 36 derecelere kadar indi.

Seans içerisinde, tıpkı ilk antrenman seansında olduğu gibi çok fazla şey olmadı. Racing Point sürücüsü Nico Hulkenberg, koltuğun biraz gevşek olduğunu belirtti ve düzeltilmesini istedi. Pek çok sürücünün lastiğinde de kabarcıklanma vardı. Lance Storll, 13. virajda kısa bir pist dışı ziyareti yaptı.

Aynı saniyelerde Alfa Romeo pilotu Kimi Raikkonen de pist dışına taştı. İlk bölümde atılan en hızlı turların ardından sürücüler uzun sürüşlere odaklandılar.

Son beş dakikaya girilirken Ferrari pilotu Sebastian Vettel yavaşladı ve mekanik sorunla yolda kaldı. Tekrarlarda aracın taban kısmında sızıntı olduğu görülüyordu.

Ferrari, seansın bitimine saniyeler kala Vettel'in motor sorunu yaşadığını açıkladı.

Bitime iki dakika kala ise bu kez Alfa Romeo pilotu Antonio Giovinazzi yolda kaldı.

Ön tarafta ise ilk seansın aksine Lewis Hamilton zirvede yer aldı. İngiliz pilot, 1:25.606'lık zaman turuyla takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın önünde en hızlı isim oldu.

İlk seansın lideri Valtteri Bottas, ikinci seansta Hamilton'dan 0.176 saniye yavaş kalınca ikinci oldu.

 

Sürpriz şekilde Daniel Ricciardo, günü üçüncü sırada noktaladı.

Renault pilotu, 1:26.421 yaptı ve bu zaman turu, lider Hamilton'dan 0.815 saniye daha kötü olsa da üçüncülük için yeterliydi.

Red Bull'dan Max Verstappen, Ricciardo'nun 0.016 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Onu, Racing Point'ten Lance Stroll ve Nico Hulkenberg takip etti. Stroll, Verstappen'den 0.064 saniye yavaş kalırken, Hulkenberg de Stroll'den 0.245 saniye yavaş kaldı.

Ferrari'nin zorlandığı seansta en iyi Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'ti.

Monakolu pilot, Hulkenberg'in 0.066 saniye ardında yedinci olurken, McLaren'dan Lando Norris sekizinci ve Carlos Sainz dokuzuncu oldu.

İlk onu Renault'dan Esteban Ocon tamamladı. Red Bull pilotu Alex Albon, Verstappen'in 0.5 saniye ardında kaldığı seansta 11. oldu. AlphaTauri sürücüleri Daniil Kvyat ve Pierre Gasly ise sırasıyla 12. ile 13. sıralarda yer aldılar.

Vettel, ilk seansta olduğu gibi ikinci seansta da geride kaldı ve 14. oldu. Haas'tan Romain Grosjean 15. olurken, Williams'tan George Russell 16. ve Alfa Romeo'dan Kimi Raikkonen 17. oldu.

Son üç sırada Kevin Magnussen, Nicholas Latifi ve Antonio Giovinazzi yer aldı.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü TSİ 13:00'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 22 1'25.606    
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 22 1'25.782 0.176 0.176
3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 29 1'26.421 0.815 0.639
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 15 1'26.437 0.831 0.016
5 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 24 1'26.501 0.895 0.064
6 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 26 1'26.746 1.140 0.245
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 32 1'26.812 1.206 0.066
8 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 26 1'26.867 1.261 0.055
9 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 24 1'26.918 1.312 0.051
10 France Esteban Ocon Renault Renault 25 1'26.928 1.322 0.010
11 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 25 1'26.960 1.354 0.032
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 33 1'27.002 1.396 0.042
13 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 31 1'27.128 1.522 0.126
14 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 30 1'27.198 1.592 0.070
15 France Romain Grosjean Haas Ferrari 28 1'27.294 1.688 0.096
16 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 31 1'27.320 1.714 0.026
17 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 30 1'27.535 1.929 0.215
18 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 28 1'27.582 1.976 0.047
19 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 32 1'27.683 2.077 0.101
20 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 26 1'27.955 2.349 0.272
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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