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Formula 1 / 70. Yıl Dönümü GP / Antrenman raporu

70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider

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70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider
Ekleyen:
, Editör
7 Ağu 2020 11:32

2020 Formula 1 sezonunun 5 yarışı olan 70. Yıl Dönümü Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 1. antrenman seansını Mercedes pilotu Valtteri Bottas ilk sırada tamamladı.

Formula 1, geçen hafta gerçekleştirilen Britanya GP'nin ardından yine Silverstone'a geldi ve bu kez hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı ise 42 dereceydi.

Sürücüler genel olarak, geçen hafta sonu kullanılmayan C4 lastiği anlamaya çalıştılar. Seansta ise çok fazla şey yaşanmadı.

Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel ve Alex Albon pistin çeşitli bölgelerinde pist dışına taştılar.

Max Verstappen, seansın ilk saatinde hiç zaman turu kaydetmedi. Daniil Kvyat ise ilk dakikalarda kafa korumasında bir sorun olduğunu bildirdi.

Genel anlamda Mercedes sürücülerinin kendi aralarında liderlik için savaştıkları bir seans oldu.

Valtteri Bottas, 1:26.166'lık derecesiyle takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 0.138 saniye önünde ilk sıraya çıkmayı başardı.

Son dakikalarda Bottas'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Fin pilot seansı ilk sırada tamamladı.

Son üç yarışın galibi Hamilton, takım arkadaşının 0.138 saniye gerisinde yer aldı ve seansı ikinci sırada noktaladı.

Mercedes böylelikle hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Red Bull'dan Verstappen, son bölümde attığı 1:26.893'lük zaman turuyla seansı üçüncü sırada bitirdi. Ancak derecesi, lider Bottas'tan 0.7 saniye daha yavaştı.

 

Racing Point'te Sergio Perez'in COVID-19 testinin yine pozitif çıkmasının ardından bir kez daha Nico Hulkenberg piste çıktı ve Alman sürücü ilk antrenman seansında 1:26.942 yaparak dördüncü sırada yer aldı.

Hulkenberg böylelikle hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Ferrari'de Charles Leclerc 1:27.062'lik zaman turuyla günü beşinci sırada noktalarken, onu Red Bull'dan Alex Albon ve Ferrari'den Sebastian Vettel takip etti.

Vettel, Leclerc'ten 0.436 saniye yavaş kaldı.

Lance Stroll, Racing Point'ten takım arkadaşı Hulkenberg'in 0.597 saniye gerisinde kaldığı seansta sekizinci olurken, AlphaTauri'den Daniil Kvyat dokuzuncu ve Renault'dan Esteban Ocon onuncu oldu.

AlphaTauri'den Pierre Gasly 11. sırada yer alırken, McLaren sürücüleri ilk ona girmeyi başaramadılar.

Lando Norris ancak 12. olabilirken, Carlos Sainz 14. oldu. Bu ikiliyi bir ara beşinciliğe kadar çıkan Romain Grosjean ayırdı.

George Russell ve Nicholas Latifi ikilisi 15. ve 16. olurken, son dört sırada Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Robert Kubica ve Kevin Magnussen yer aldı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark Ara
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 21 1'26.166    
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'26.304 0.138 0.138
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 24 1'26.893 0.727 0.589
4 Germany Nico Hulkenberg Racing Point Mercedes 25 1'26.942 0.776 0.049
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 20 1'27.062 0.896 0.120
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 22 1'27.280 1.114 0.218
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 21 1'27.498 1.332 0.218
8 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 26 1'27.539 1.373 0.041
9 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 27 1'27.653 1.487 0.114
10 France Esteban Ocon Renault Renault 23 1'27.701 1.535 0.048
11 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 23 1'27.707 1.541 0.006
12 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 26 1'27.846 1.680 0.139
13 France Romain Grosjean Haas Ferrari 26 1'27.908 1.742 0.062
14 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 28 1'28.138 1.972 0.230
15 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 24 1'28.170 2.004 0.032
16 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 24 1'28.226 2.060 0.056
17 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 23 1'28.511 2.345 0.285
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 24 1'28.655 2.489 0.144
19 Poland Robert Kubica Alfa Romeo Ferrari 22 1'28.960 2.794 0.305
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 17 1'29.319 3.153 0.359
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik 70. Yıl Dönümü GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Kemal Şengül

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