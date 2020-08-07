70. Yıl Dönümü GP 1. antrenman: Bottas, Hamilton'ın önünde lider

Formula 1, geçen hafta gerçekleştirilen Britanya GP'nin ardından yine Silverstone'a geldi ve bu kez hava sıcaklığı 27, pist sıcaklığı ise 42 dereceydi.

Sürücüler genel olarak, geçen hafta sonu kullanılmayan C4 lastiği anlamaya çalıştılar. Seansta ise çok fazla şey yaşanmadı.

Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel ve Alex Albon pistin çeşitli bölgelerinde pist dışına taştılar.

Max Verstappen, seansın ilk saatinde hiç zaman turu kaydetmedi. Daniil Kvyat ise ilk dakikalarda kafa korumasında bir sorun olduğunu bildirdi.

Genel anlamda Mercedes sürücülerinin kendi aralarında liderlik için savaştıkları bir seans oldu.

Valtteri Bottas, 1:26.166'lık derecesiyle takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın 0.138 saniye önünde ilk sıraya çıkmayı başardı.

Son dakikalarda Bottas'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Fin pilot seansı ilk sırada tamamladı.

Son üç yarışın galibi Hamilton, takım arkadaşının 0.138 saniye gerisinde yer aldı ve seansı ikinci sırada noktaladı.

Mercedes böylelikle hafta sonuna güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

Red Bull'dan Verstappen, son bölümde attığı 1:26.893'lük zaman turuyla seansı üçüncü sırada bitirdi. Ancak derecesi, lider Bottas'tan 0.7 saniye daha yavaştı.

Racing Point'te Sergio Perez'in COVID-19 testinin yine pozitif çıkmasının ardından bir kez daha Nico Hulkenberg piste çıktı ve Alman sürücü ilk antrenman seansında 1:26.942 yaparak dördüncü sırada yer aldı.

Hulkenberg böylelikle hafta sonuna hızlı başlamış oldu.

Ferrari'de Charles Leclerc 1:27.062'lik zaman turuyla günü beşinci sırada noktalarken, onu Red Bull'dan Alex Albon ve Ferrari'den Sebastian Vettel takip etti.

Vettel, Leclerc'ten 0.436 saniye yavaş kaldı.

Lance Stroll, Racing Point'ten takım arkadaşı Hulkenberg'in 0.597 saniye gerisinde kaldığı seansta sekizinci olurken, AlphaTauri'den Daniil Kvyat dokuzuncu ve Renault'dan Esteban Ocon onuncu oldu.

AlphaTauri'den Pierre Gasly 11. sırada yer alırken, McLaren sürücüleri ilk ona girmeyi başaramadılar.

Lando Norris ancak 12. olabilirken, Carlos Sainz 14. oldu. Bu ikiliyi bir ara beşinciliğe kadar çıkan Romain Grosjean ayırdı.

George Russell ve Nicholas Latifi ikilisi 15. ve 16. olurken, son dört sırada Daniel Ricciardo, Kimi Raikkonen, Robert Kubica ve Kevin Magnussen yer aldı.

Seans sonucu: