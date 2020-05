6 tekerlekli Formula 1 aracının sırları

P34, Tyrrell takımının Cosworth DFV motoru ve Hewland vites kutusu kullanan rakiplerini geride bırakabilmek için etraflıca düşünmesinin sonucu hazırlanan bir araçtı.

Takımın teknik direktörü Derek Gardner'ın planı, aracın ön tarafında 4 küçük tekerlek kullanmaktı. Bu tekerleklerin kompakt boyutta olması ve ön kanadın arkasına denk gelmesi sayesinde düzlükte sürüklenmenin azaltılması, aynı zamanda virajlarda kıvraklığının arttırılması hedefleniyordu.

P34'ün ön tarafında şasiye bağlı 4 adet 10 inçlik lastikler yer alıyordu. Direksiyon doğrudan ön aksa bağlanmıştı ve ikinci sıradaki tekerlekleri yönlendirmek için dirsekli mafsal kullanılıyordu.

Bunların dışında, ön tarafta iki yerine dört tekerlek olduğunda frenlemenin de daha iyi olacağı tahmin ediliyordu.

Ancak bu tasarımın istenmeyen sonuçları da oldu. Frenleri soğutma konusu takımın başını çok fazla ağrıtıyordu ve bunu aşmak için birçok çözüm denendi.

Bir başka sorun ise akslardan birisinde yer alan lastikler diğerinden önce kilitlenirse ya da havaya kalkarsa, o zaman aracın dingil mesafesi uzayabilir ya da kısalabilirdi. Bu yüzden P34'ün sürüşü ve ayarlanması oldukça zordu. Bu lastikler, arkadaki büyük lastiklere göre daha fazla tur atıyordu. Bunun lastik ömrü üzerinde ciddi etkisi vardı. Goodyear'ın arka lastikleri geliştirip ön lastikleri pek geliştirmemesi, lastikler arasındaki ömür farkının abartılı olmasına neden oldu.

Giorgio Piola, bu araçla ilgili detaylara ulaşabildi ve adeta tarih yazdı...

Bu konu hakkında Piola, "Her şey tamamen şans eseri oldu. Rio'ya uçarken şans eseri uçakta Ken Tyrrell'ın yanına denk geldim. Hayatta iyi olmalısınız ancak aynı zamanda şanslı da olmalısınız." dedi.

Tyrrell, Piola'nın çalışmasını biliyordu ve takımının yeni aracıyla alakalı daha fazla bilgi isteyip istemediğini sordu. Bu, Piola'nın hem daha fazla bilgi alabileceği, hem de daha fazla fotoğrafını çekebileceği manasına geliyordu.

Piola, "En iyi çalışmalarımdan birisiydi. Bu araca çok bağlıydım. Tyrrell'ın tasarım şefi Derek Gardner ile iyi bir ilişkiye sahiptim. Aracın 3 tane büyük taslak çizimini yaptım ve üstten çok detaylı bir görüntü almamda Derek yardımcı oldu." dedi.

Üstten görüntü inanılmaz detaylara sahipti ve Piola en zor çizimlerinden birisini yaptı. Taslak çizimlerde çeşitli yerlere karoser koyabilirsiniz. Emin olmadığınız bölümleri bu şekilde kapatabilirsiniz.

Ancak bu üstten çizim çok net olmak zorundaydı.

Piola, "Benim için en iyi çizimlerden birisiydi ancak o dönemde kimse bunu 32 notla açıklamazdı. Bu çok aşırı detaylıydı ve o dönemde bir dergide yayınlanabilecek içerik değildi. Devasa bir el çizimi olduğu için oklar ve sayılar kaldırılamazdı." diyor.

Ancak şu anda Piola'nın bu çizimini hiç dokunmadan, orijinal haliyle yayınlıyoruz.

Jody Scheckter, Tyrrell P34-Ford, stops in front of his team after the win

Photo by: Motorsport Images