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Formula 1

Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

Helmut Marko, Daniel Ricciardo’nun Red Bull’dan ayrılmasının kariyerinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team, arrives at the track

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Daniel Ricciardo’nun Red Bull'dan ayrılmasının kariyerindeki dönüm noktası olduğunu ve bu süreçte Avustralyalı sürücünün eski rekabetçi içgüdüsünü kaybettiğini söyledi. 

"Bence Red Bull Racing'den ayrılma kararı, kariyerindeki dönüm noktasıydı. Sonrasında ne Renault'da ne de McLaren'da kazanan bir araca sahip olamadı. Monza'da kazandı ama o yarışa özel durumlar yaşanmıştı."

"Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz çünkü bilseydik ona yardım ederdik. Ancak son yıllarda hızını ve özellikle geç fren yapma yeteneği kaybetti. O eski katil içgüdüsü kaybolmuştu."

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