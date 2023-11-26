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Formula 1 Abu Dabi GP
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500 euro kaybeden Marko: "Bir daha Verstappen'e karşı bahse girmeyeceğim"

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Abu Dabi GP'de 500 Euro'luk bir bahsi kaybetmesinin ardından Max Verstappen'e karşı bir daha asla bahse girmeyeceğini açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, arrives in Parc Ferme

Marko ve Red Bull takım patronu Christian Horner, Abu Dabi'de gerçekleştirilen hafta sonunda Verstappen'in yaşadığı bir dizi sorunun ardından, sıralama turlarında kaçıncı olabileceğine dair bahse girdiler.

Marko, Verstappen'in ikinci sırada yer alacağını düşünürken, Horner genç sürücünün ilk sırada yer alacağından emindi.

Verstappen pole pozisyonunu kazanınca, Marko da Horner'a 500 euro vermek zorunda kaldı.

Marko parayı kaybettiği için üzülse de, sürücüsünün başarısından çok memnun görünüyordu.

Motorsport.com'a konuşan Marko şunları söyledi: "Sıralama turlarında bu şekilde geri dönebileceğimize inanmıyordum."

"3. antrenman seansında, sadece üçüncü sektörde yarım saniye kaybediyorduk, bu da bir çeşit motivasyon oldu."

"Christian ilk sıra dedi, ben de 'hayır ikinci sıra' dedim. Kaybettim ama mühendislerimiz doğru ayarları bularak harika bir iş çıkardıkları ve Max de pole pozisyonunu elde ettiği için çok mutluyum. Max'i tanımalıydım!"

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the garage

Verstappen de Marko'nun kaybettiği paraya güldü şöyle dedi: "Her şeyden önce Helmut'un dersini aldığını düşünüyorum: asla bana karşı bahis oynamamalı!"

"Elbette bu bir kumar çünkü neler olacağını bilemezsiniz. Araç üzerinde pek çok şey denedik fakat bunlar sorunu çözmeye yetmedi."

"Bence GP [Gianpiero Lambiase] sakin kaldı ve kesinlikle pek çok seçeneği gözden geçirdi. Sonra benim geri bildirimlerimle sıralama turları için çok iyi bir ayar buldu."

Marko, Verstappen'in "bana karşı bahis oynamamalı" yorumuyla ilgili, "Ne yazık ki haklı. Bir daha yapmayacağım." dedi.

Marko ayrıca sıralama turlarındaki -nispeten- serin şartların Red Bull'a yardım ettiğini de ekledi.

Denge sorunlarını çözmenin ne kadar zor olduğu sorulduğunda Marko, "Tek bir sektörde yarım saniye kaybediyorduk, yol tutuş yoktu, önden kayma vardı, aşırı kayıyordu."

"Açıkçası sıcaklıklar yardımcı oldu ama asıl önemli olan en yüksek hızı kaybetmeden doğru ayarı yapmasıydı çünkü kimse önde olmamızı beklemiyordu."

"Haliyle burada geçiş çok önemli, bu yüzden düzlük hızına ihtiyacınız var."

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