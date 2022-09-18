360 derece kamera F1 yayınlarını nasıl değiştirebilir?

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F1'in TV departmanı, her sezon yeniliklerine bir diğerini ekleyerek ilerlemeye devam ediyor. Spor bu sezon yaklaşık yirmi sene sonra pedal kamerasının geri dönüşüne tanık olurken, Hollanda GP'si, eğimli virajların gerçekte ne kadar dik olduğuna dair daha iyi bir izlenim vermek için farklı bir şey deneme fırsatı yarattı.

Çekim sadece Cumartesi ve Pazar günleri Zandvoort'ta ve sadece Carlos Sainz'in Ferrari'sinde kısa bir süre görüldü, yine de özellikle oval bölümdeki çekimler oldukça iyiydi, dolayısıyla bu ilk denemenin başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

3. antrenmanda çekimin gerçekleştirildiği esnada Sky Sports'a röportaj vermekte olan F1 CEO'su Stefano Domenicali, "Denediğimiz yeni kameraya bir göz atın. Bence hız duygusunu, pistte gerçekten ne olduğu duygusunu aktarmaya çalışmak için oldukça önemli bir adım." dedi.

Araç kameralarından sorumlu kişi oldukça tecrübeli birisi: otuz yılı aşkın süredir bu işi yapan Steve Smith.

Smith, "Stefano ve Ross [Brawn] yenilik getirmeye, yerimizde saymadığımızı ve ileriye doğru hareket ettiğimizi göstermek için yeni şeyler yapmaya hevesliler."

"Bu yıl yeni pedal kamerasını tanıttık, şimdi ise 360 derecelik kameranın araçtan canlı yayın yapabilmesini istiyoruz. Şu anda bağımsız bir üniteden asıl üniteye kayıt alıyor, daha sonra görüntüleri indiriyor ve genel olarak sosyal medya için kullanıyoruz."

"Nihai amacımız 360 derecelik kameradan bizzat uluslararası yayına görüntü aktarmak."

"Sanırım bazen insanlar bir şey görüyor ve 'bunu neden F1'de kullanmıyorsunuz' diye soruyorlar. Bizim en büyük başarımız tek kamera çekimi."

"Örneğin, Martin Brundle birkaç yıl önce Fiorano'da bir Ferrari ile çekim gerçekleştirdi yaptı. Sky'daki program için piste çıkacaktı, öncesinde araca birkaç GoPro'lar yerleştirdiler. İki tur attı, üç ya da dört farklı çekim yaptı. Sonrasında kameraları arabanın başka bir yerine taşıdılar, iki tur daha attı."

"Sonra tüm kameraları çıkarttılar ve iki tur daha attı. 10 farklı çekim yapılmıştı. Tüm bu çekimler bize hiç iyi gelmiyor, nitekim insanlar bunların yarışlarda kullanılmamasını sorguluyorlar."

"Birisi Hollanda GP öncesi 'oval bölümün nasıl göründüğünü görebilseydik harika olurdu' demişti. Araç sabit kaldığı için görüntü almak da rahat."

"Motosikletlere göre daha farklı bir açı elde ediyoruz, nitekim motosikletler 68 derece eğilebiliyor. Motosikletlerden elde edilen görüntüler etkileyici, neyse ki bu işi yapan bir kamera bulduk."

"Kimseyi üzmemek için çekimleri gizlice almaya çalışıyoruz. Eğer bir takıma gidip bunu denemek istediğimizi söylersek, ilk soracakları şey aerodinamik açıdan etkileri, ağırlık yapıp yapmayacağı, rakiplerin bunu kullanıp kullanmadığı olacak. Eğer 'hayır' dersek onlar da kullanmayı reddederler."

"Ayrıca özel çekimler yaptığımızda takımlar kendilerini daha az görünür hissediyorlar. Araç içi kameralar artık sürücü analizi yapmak için kullanıldığından, görüntüleri kullandıkları pek çok alan var." dedi.

Sunrise at Circuit Zandvoort Fotoğraf: Essay Produkties - Chris Schotanus

360 derecelik kamera ön kanattaki normal bölmeye sığıyor ve herhangi bir ağırlık cezası yok. Ferrari bu nedenle Zandvoort'ta Sainz'ın aracında kamerayı kullanmayı kabul etti.

Smith, "Dürüst olmak gerekirse, Zandvoort'ta test yapamasaydık bu biraz tatsız olurdu, nitekim dümdüz bir pist olan Monza'da istediğimiz verimi alamayız. Dolayısıyla şansımızı bir hayli zorladık."

"Çekimde birkaç kusur vardı, ancak bunun hakkında konuştuk ve bunun bizim için son fırsat olduğuna karar verdik. Çekim yapmanın iyi yanlarının kötü yanlarından daha ağır bastığını düşündük."

"Canlı yayına girer girmez telefonumun cebimde titrediğini hissettim, mesajlar gelmeye başladı. Herkes çok iyi olduğunu söylüyordu!" dedi.

Şimdi sorulması gereken soru, 360 derecelik kameranın başka nerelerde faydalı olabileceği. Kamera Monza'daki antrenmanlarda Lando Norris'in McLaren'inin üzerinde kısa bir süre kullanıldı, amaç kameranın bordürlerden geçerken nasıl tepki vereceğini görmekti -ancak çekimler yayınlanmadı.

Suzuka ve Austin gibi tümsekli pistler de deneme yapmak için ilginç seçenekler olabilir, ancak şu anda kesin bir plan yok.

camera detail on Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Adam Cooper