Üç takım, Britanya Grand Prix'sinin ikinci antrenman seansını kaçırmak zorunda kalabilir!

Bildiğiniz gibi Formula 1'in en yeni formatı olan "sprint yarışı" ilk kez Britanya Grand Prix'sinde denenecek. Bu format, takımların normal işleyiş ve rutinlerinde de değişikliklere gitmesine neden olacak.

Bu formatla birlikte cuma günü yapılan ilk antrenman seansından birkaç saat sonra sıralama turları gerçekleştirilecek. Cumartesi günü ise önce 2. antrenman seansı düzenlenecek ve ardından da ortalama 20 turluk sprint yarışı gerçekleştirilecek. Pazar gününde ise geleneksel 300 kilometrelik Grand Prix gerçekleştirilecek.

Bu formattaki en büyük değişikliklerden biri de Kapalı Park (Parc Ferme) kurallarının uygulanma prosedürü.

Kapalı Park kuralları normal hafta sonlarında cumartesi gününde, sıralama turlarıyla başlardı. Yani sıralama turlarının başlangıcına kadar aracınızdaki ana parçaları değiştirebilirdiniz ancak sıralama turları başladığında, artık sadece ön kanat açısı, hasar alan parçalar, filtreler gibi küçük şeyleri değiştirebilirdiniz.

Normal formatta takımlar, Kapalı Park kurallarının devreye girmesinin ardından sadece sıralama turları ve yarışta yarışıyorlardı. Yani aynı araç ve parçalarla 300 kilometrenin biraz üstünde gidiyorlardı.

Sprint hafta sonunda ise kapalı park bir gün önceden başlıyor. Sprint yarış formatında, Kapalı Park kuralları cuma günü gerçekleştirilecek olan ilk antrenman seansının ardından devreye girecek ve takımlar araçlarını cuma gününden itibaren değiştiremeyecek. Yani takımlar; sıralama turlarında, ikinci antrenman seansında, sprint yarışta ve pazar günkü grand prix'de aynı parçalarla yarışacaklar.

Alpine, Aston Martin ve McLaren için de sıkıntı tam burada başlıyor. Bu takımların debriyajları, diğer takımlara kıyasla daha çok onarım gerektiriyor. Bu 3 takımın debriyajları 300 kilometre gidebilirken; Mercedes gibi takımlar aynı debriyajla 700 kilometre kadar gidebilmekte.

Bu 3 takım, normal formatta sıralama turları öncesinde, yani Kapalı Park kuralları başlamadan önce debriyajlarını onarıyordu. Böylelikle hafta sonunu tamamlayabiliyorlardı fakat bu yeni formatta ilk antrenman senasının ardından araca dokunamayacaklar.

Böylelikle bütün takımlar; sıralama turlarında, ikinci antrenman seansında, sprint yarışında ve pazar günü gerçekleştirilecek olan geleneksel grand prix'de aynı debriyajla yarışmak zorunda olacak.

Bu da normalde 300 km yaptıkları debriyajla, neredeyse 600 km kadar yarışmalarını gerektirecek. Bu yüzden de bu 3 takımın ikinci antrenman seansına katılmayarak, debriyajlarını korumasını gerekebilir.

Aston Martin'in takım menajeri Andy Stevenson konu hakkında, "Bu debriyajlar farklı amaçlar için dizayn edildi. 300 kilometrenin sonrasında onarılmaları gerekiyor. Sprint hafta sonunun bu boyutu, sezon öncesinde açıklığa kavuşsaydı, farklı planlamalar yapardık. Bütün hafta sonu aynı debriyajı kullanırsak, dayanabileceğinin garantisini veremeyiz." dedi.

Bahsedildiği gibi Mercedes, aynı debriyajla 700 kilometreye kadar yarışabiliyor. AMuS'a göre, Aston Martin, Britanya GP için Mercedes'ten 700 kilometreyi görebilen debriyaj sistemini istemiş ancak Alman ekip ellerinde yeterli sayıda sistem olmadığını söyleyerek, bunu reddetmiş.

Mevcut regülasyonlar altında, sezon içinde debriyaj pedalınızı değiştiremiyorsunuz. Avusturya'daki hafta sonunda takımlar FIA'yla konuşmuş ve yine AMuS'a göre, FIA takımlara "Daha az start antrenmanı yapın." diyerek bu konuda takımlara yardımcı olmamış.

Alpine'den Alan Permane; sorunun startlardan kaynaklanmadığını, debriyajın vites değişimleri nedeniyle sürekli kullanıldığını ve start antrenmanını azaltmaları durumunda bir şey değişmeyeceğini belirtti.

Avusturya'daki ikinci yarışta, takımlar FIA'yla konu hakkında yeniden konuşacaklar. Aston Martin'den Stevenson, "Eğer FIA yardımcı olmazsa, antrenman turlarını atlamamız gerekebilir. Bu, onların istediği bir şey olamaz." dedi ve konu hakkında adım atılmazsa ikinci antrenman seansına çıkamayacaklarını belirtmiş oldu.

Otmar Szafnauer, Team Principal and CEO, Aston Martin F1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images