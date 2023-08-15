25 kişiyle anlaşan Ferrari: "Daha fazlasına ihtiyacımız var"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, toplamda 25 yeni isimle anlaştıklarını ancak daha fazlasına ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Ferrari, Frederic Vasseur önderliğinde yeni bir değişimden geçiyor ve bu kapsamda ayrılan ya da ekibe katılan isimler var.
İtalyan ekibin anlaştığı isimler arasında Mercedes bünyesinde yer alan Loic Serra da bulunuyor. Fakat Serra, kontratından ötürü henüz Alman üreticiden ayrılabilmiş değil.
Geçtiğimiz günlerde La Gazzetta dello Sport'a konuşan Vasseur, 25 isimle anlaştıklarını ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.
Ekibi güçlendirmek için neler yaptıkları sorusunu yanıtlayan Vasseur şöyle konuştu: "Yaklaşık 25 kişiyle anlaştık fakat daha fazlasına ihtiyacımız var."
"Bu isimlerin hiçbiri henüz çalışmaya başlamadı."
"Mercedes'teki döneminden tanıyor olabileceğini Loic Serra ile anlaştık. [Anlaşma gereği] 1 Ocak 2025'te bize katılması gerekiyor fakat bu süreyi hızlandırmaya çalışıyoruz."
"Birlikte deniz yolculuğuna çıktığımızda Toto Wolff'u bu konuda ikna etmeye çalışacağım!"
"Yakında Ferrari'deki işimin ana parçası bu olacak; insanlarla iyi ilişkiler kurmalı ve onları ekibinize katılmaya ikna etmelisiniz."
"En zor şey, en önde yer alan mühendislerle anlaşmaktır. Geri kalanlar zaten onları takip eder."
Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Erik Junius
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