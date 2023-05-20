234 milyon sterlinlik yatırımın ardından Aston Martin hisseleri tavan yaptı

Geely'nin Aston Martin'e yaptığı yatırımın ardından Çinli şirket, şirket hisselerinin %17'sine ulaşarak Aston Martin'in Kanadalı iş adamı Lawrence Stroll ve Suudi Arabistan'dan sonra üçüncü büyük hissedarı haline geldi.

Son hisselerin her biri 335 peniden satın alındı ve bu, İngiliz firmaya yaklaşık 95 milyon nakit sterlin kazandırdı.

Yönetim Kurulu Başkanı Stroll Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu, Aston Martin'e yönelik hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda atılmış önemli bir adımdır."

"Geely Holding... Aston Martin'in uzun vadeli büyümesi ve başarısı için muazzam bir potansiyel görüyor."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Nils Jorgensen / Motorsport Images

"Bize Çin'in temsil ettiği kilit stratejik büyüme pazarına ilişkin derin bir kavrayışın yanı sıra teknoloji ve bileşen yelpazesine erişim fırsatı sunuyorlar."

Aston Martin, geçmişte birkaç kez iflas etmiş ve en son 2019 yılında şirketin hisse senetleri büyük bir çöküş yaşayarak büyük mali kayıplara uğramıştı.

Stroll 2020'nin başlarında devreye girmeden önce pandemi nedeniyle kayıplar daha da artmıştı. Kanadalı işadamı 2018 ortasında Force India Formula 1 takımını satın almak için bir konsorsiyuma liderlik etmiş ve 2020'de Aston Martin'den önce bu takıma Racing Point adını vermişti.

Aston Martin olarak geçirdiği iki zor sezonun ardından bu sezon takım, İspanyol pilot Fernando Alonso ile beş yarışta dört podyum elde ederek Takımlar Şampiyonası'nda ikinci sırada yer alıyor.