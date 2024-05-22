Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

220 milyon dolarlık yeni bütçe sınırı planında, doğum izni konusunda endişe var

Formula 1'in bütçe sınırına doğum izninin de dahil edilmesine yönelik bir hamle, 2026 yılı için planlanan 220 milyon dolarlık yeni bütçe sınırı önerisinin en tartışmalı unsurlarından biri olarak ortaya çıktı.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
Mechanics on the grid with Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Kısa süre önce takımlara dağıtılan belgelerle birlikte, yeni bir Concorde Anlaşmasının çerçevesini çizmek için çabalar devam ediyor. Bu konuda, bütçe sınırının büyük resmin neresinde yer alacağı konusunda görüşmeler başladı.

Red Bull'un 2021'deki harcama ihlaliyle ilgili tartışmalara rağmen 135 milyon dolarlık bir limite sahip olan ve 2026'ya kadar geçerli olan mevcut sistem, mümkün olduğunca iyi çalışıyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Williams'ın daha az başarılı takımlar için sermaye harcama limitlerini artırma çabasına başarıyla öncülük etmesiyle birlikte, yeni bütçe sınırının kapsamıyla ilgili sorunlar ortaya çıktı.

2026'daki yeni Concorde Anlaşması görüşmelerinin bir parçası olarak, takımlara 220 milyon dolarlık artırılmış bir limit verilmesi karşılığında, maliyet sınırına daha fazlasının dahil edileceği ve muafiyetler listesinin azaltılacağı revize edilmiş bir yaklaşım olacak gibi görünüyor.

Örneğin, bazı harici sermaye harcaması limitleri kaldırılacak ve takımlara, istedikleri takdirde yatırım yapmaları için daha büyük bütçe sınırı verilecek.

Ancak Motorsport.com'un öğrendiğine göre, 2026'nın ilk bütçe sınırı önerisinde ortaya çıkan en önemli sıkıntılardan biri, personelle ilgili önceki bazı muafiyetlerin bu sınırın içine kaydırılması oldu.

Özellikle doğum izninin bütçe sınırına dahil edilmesi planı, takımların araç performansına harcanabilecek paranın boşa gitmemesini sağlamaya bu kadar odaklanmışken, takımları kadın istihdam etmekten caydırabileceği yönünde bazı endişelere yol açtı.

Bu durumda personel ücretli doğum iznine ayrılırsa, ekipler bu süre zarfında yerlerine yeni personel almak zorunda kalacak ve bu da toplamda ekstra maliyetleri tetikleyecek.

Aston Martin team photo

Aston Martin takım fotoğrafı

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Halihazırda, F1'in mali düzenlemelerindeki temel muafiyetlerden biri şu şekilde: "Her durumda, Raporlama Yapan Grup Şirketlerinin tüm çalışanlarına büyük ölçüde eşit olarak uygulanan iyi niyetli resmi bir yazılı politika uyarınca çalışanlara doğum izni, babalık izni, ortak ebeveyn izni veya evlat edinme izni (ilgili işveren sosyal güvenlik katkı paylarıyla birlikte) ile ilgili olarak sağlanan tüm masraflar."

Tartışılan bir diğer konu da yaz veya Noel partileri gibi çalışan eğlenceleri ile ilgili. Eğer bu konu maliyet sınırına dahil edilirse, takımlar bu tür partileri düzenlemek konusunda iki kez düşünebilir - ki bu da çalışkan personel için olumsuz bir durum olacaktır.

Şu anda yönetmelikler, takımların bu konuda harcama yapabileceğini söylüyor: "Tüm Raporlama Grubu Kuruluşlarının tüm çalışanlarının yararına, büyük ölçüde eşit bir temelde sağlanan eğlenceye doğrudan atfedilebilecek tüm maliyetler, Endeksleme için ayarlanmış (varsa) maksimum 1.000.000 ABD Doları tutarına tabidir."

Yukarıdaki muafiyetlerin bütçe sınırına dahil edilmesi konusunda yeterince endişe olduğu ve takımlar orijinal teklifte değişiklik yapılması için bastırdıkça, bunların neredeyse kesinlikle kapsam dışına çıkarılacağı öne sürülüyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, bütçe sınırının yaklaşık 215 milyon $'a düşürüleceğini ve doğum izni ve partiler gibi kalemlerin kapsam dışında bırakılacağını tahmin ediyor.

Ayrıntılara girmemekle birlikte Mercedes patronu Toto Wolff geçen hafta sonu Imola'da yaptığı açıklamada, ortaya konan tekliflerde değiştirilmesi gereken bariz noktalar olduğunu söyledi.

Wolff, "Bence temel şartları ve Formula 1'in önümüzdeki beş yıllık dönemi nasıl gördüğünü anladık."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, on the pit wall

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Orada bazı iyi haberler var ve tartışacağımız birkaç şey yani artılar ve eksiler var. Ve tabii ki bazı müzakereler olacak."

"Ama biz aynı şeyi başarmak, sporu büyütmek istiyoruz. Bu da kâr hanesinin büyümesi anlamına gelir ve kâr hanesi büyürse, takımlar ve spor da bundan faydalanır." dedi.

Red Bull patronu Christian Horner ise şunları ekledi: "Takımların daha fazlasını istemesi ve organizatörün daha fazlasını istemesi olağan bir tartışma. Ancak elimizdeki sistem nispeten iyi işliyor ve bence temelleri oldukça sağlam."

"Bence spor gelişmeye, evrilmeye ve büyümeye devam ettikçe, anlaşmayı ayarlayabileceğimiz alanlar var. Ancak bence anlaşmanın temelinde devrimden ziyade ayarlama olacak."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Perez'e göre Verstappen'in takım arkadaşı olmak çok zor
Sonraki haber Wolff: "'Mucize bir güncelleme' beklemiyoruz"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Aston Martin, yeni güncellemeleri zorlanmasına rağmen aracından çıkarmayacak

Aston Martin, yeni güncellemeleri zorlanmasına rağmen aracından çıkarmayacak

Formula 1
Emilia Romagna GP
Aston Martin, yeni güncellemeleri zorlanmasına rağmen aracından çıkarmayacak
F1 pilot pazarında, domino taşları düşmek üzere

F1 pilot pazarında, domino taşları düşmek üzere

Formula 1
Emilia Romagna GP
F1 pilot pazarında, domino taşları düşmek üzere
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Son Haberler

Norris: "Verstappen'i baskı altına almanın zamanı geldi"

Norris: "Verstappen'i baskı altına almanın zamanı geldi"

F1 Formula 1
Monako GP
Norris: "Verstappen'i baskı altına almanın zamanı geldi"
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı

F1 Formula 1
Monako GP
Schumacher ailesi 'sahte yapay zeka röportajı' davasını kazandı
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi

F1 Formula 1
Monako GP
Red Bull, Monako için yeni arka kanat getirdi
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

F1 Formula 1
Monako GP
"Vettel, F1 takımlarından talep görmüyor"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye