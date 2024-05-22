220 milyon dolarlık yeni bütçe sınırı planında, doğum izni konusunda endişe var

Kısa süre önce takımlara dağıtılan belgelerle birlikte, yeni bir Concorde Anlaşmasının çerçevesini çizmek için çabalar devam ediyor. Bu konuda, bütçe sınırının büyük resmin neresinde yer alacağı konusunda görüşmeler başladı.

Red Bull'un 2021'deki harcama ihlaliyle ilgili tartışmalara rağmen 135 milyon dolarlık bir limite sahip olan ve 2026'ya kadar geçerli olan mevcut sistem, mümkün olduğunca iyi çalışıyor gibi görünüyor.

Bununla birlikte, Williams'ın daha az başarılı takımlar için sermaye harcama limitlerini artırma çabasına başarıyla öncülük etmesiyle birlikte, yeni bütçe sınırının kapsamıyla ilgili sorunlar ortaya çıktı.

2026'daki yeni Concorde Anlaşması görüşmelerinin bir parçası olarak, takımlara 220 milyon dolarlık artırılmış bir limit verilmesi karşılığında, maliyet sınırına daha fazlasının dahil edileceği ve muafiyetler listesinin azaltılacağı revize edilmiş bir yaklaşım olacak gibi görünüyor.

Örneğin, bazı harici sermaye harcaması limitleri kaldırılacak ve takımlara, istedikleri takdirde yatırım yapmaları için daha büyük bütçe sınırı verilecek.

Ancak Motorsport.com'un öğrendiğine göre, 2026'nın ilk bütçe sınırı önerisinde ortaya çıkan en önemli sıkıntılardan biri, personelle ilgili önceki bazı muafiyetlerin bu sınırın içine kaydırılması oldu.

Özellikle doğum izninin bütçe sınırına dahil edilmesi planı, takımların araç performansına harcanabilecek paranın boşa gitmemesini sağlamaya bu kadar odaklanmışken, takımları kadın istihdam etmekten caydırabileceği yönünde bazı endişelere yol açtı.

Bu durumda personel ücretli doğum iznine ayrılırsa, ekipler bu süre zarfında yerlerine yeni personel almak zorunda kalacak ve bu da toplamda ekstra maliyetleri tetikleyecek.

Aston Martin takım fotoğrafı Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Halihazırda, F1'in mali düzenlemelerindeki temel muafiyetlerden biri şu şekilde: "Her durumda, Raporlama Yapan Grup Şirketlerinin tüm çalışanlarına büyük ölçüde eşit olarak uygulanan iyi niyetli resmi bir yazılı politika uyarınca çalışanlara doğum izni, babalık izni, ortak ebeveyn izni veya evlat edinme izni (ilgili işveren sosyal güvenlik katkı paylarıyla birlikte) ile ilgili olarak sağlanan tüm masraflar."

Tartışılan bir diğer konu da yaz veya Noel partileri gibi çalışan eğlenceleri ile ilgili. Eğer bu konu maliyet sınırına dahil edilirse, takımlar bu tür partileri düzenlemek konusunda iki kez düşünebilir - ki bu da çalışkan personel için olumsuz bir durum olacaktır.

Şu anda yönetmelikler, takımların bu konuda harcama yapabileceğini söylüyor: "Tüm Raporlama Grubu Kuruluşlarının tüm çalışanlarının yararına, büyük ölçüde eşit bir temelde sağlanan eğlenceye doğrudan atfedilebilecek tüm maliyetler, Endeksleme için ayarlanmış (varsa) maksimum 1.000.000 ABD Doları tutarına tabidir."

Yukarıdaki muafiyetlerin bütçe sınırına dahil edilmesi konusunda yeterince endişe olduğu ve takımlar orijinal teklifte değişiklik yapılması için bastırdıkça, bunların neredeyse kesinlikle kapsam dışına çıkarılacağı öne sürülüyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, bütçe sınırının yaklaşık 215 milyon $'a düşürüleceğini ve doğum izni ve partiler gibi kalemlerin kapsam dışında bırakılacağını tahmin ediyor.

Ayrıntılara girmemekle birlikte Mercedes patronu Toto Wolff geçen hafta sonu Imola'da yaptığı açıklamada, ortaya konan tekliflerde değiştirilmesi gereken bariz noktalar olduğunu söyledi.

Wolff, "Bence temel şartları ve Formula 1'in önümüzdeki beş yıllık dönemi nasıl gördüğünü anladık."

Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG F1 Takımı, pit duvarında Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Orada bazı iyi haberler var ve tartışacağımız birkaç şey yani artılar ve eksiler var. Ve tabii ki bazı müzakereler olacak."

"Ama biz aynı şeyi başarmak, sporu büyütmek istiyoruz. Bu da kâr hanesinin büyümesi anlamına gelir ve kâr hanesi büyürse, takımlar ve spor da bundan faydalanır." dedi.

Red Bull patronu Christian Horner ise şunları ekledi: "Takımların daha fazlasını istemesi ve organizatörün daha fazlasını istemesi olağan bir tartışma. Ancak elimizdeki sistem nispeten iyi işliyor ve bence temelleri oldukça sağlam."

"Bence spor gelişmeye, evrilmeye ve büyümeye devam ettikçe, anlaşmayı ayarlayabileceğimiz alanlar var. Ancak bence anlaşmanın temelinde devrimden ziyade ayarlama olacak."