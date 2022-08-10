21 sene önce Red Bull, bir anlaşmazlık nedeniyle Sauber'i satın almaktan vazgeçmiş

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1993'te Formula 1'e giriş yapan Sauber, 1995-2001 sezonları arasında Red Bull sponsorluğu ile yarışmıştı ve takım her sezon daha da iyiye gidiyordu.

Ancak bu ortaklık, takımın Formula 3000 performansından pek de etkilenmedikleri Red Bull sürücüsü Bernoldi ile yarışmayı reddetmesi sonucu çatlağa uğradı ve durumdan memnun kalmayan Red Bull, sponsorluktan çekildi.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Zehnder, "O dönem Red Bull, 2000 sezonunda Formula 3000'de boy gösteren Enrique [Bernoldi] ile yarışmamız için bize baskı yaptı.

"Peter Sauber, sezon boyunca onu takip etmemi istedi. Bu yüzden her Formula 3000 yarışını bizzat komuta merkezinden izledim." dedi.

Bernoldi'nin istedikleri performansı göstermediğini düşünen Sauber, bunun yerine tecrübesiz Kimi Raikkonen ile anlaştı ve Bernoldi'nin test pilotluğu anlaşmasını da feshetti.

Zehnder, "Bernoldi hakkında 'Neden Formula 1 pilotu olmak istiyor, büyük kulüplere ücretsiz girmek istediği için mi?' şeklinde düşünmüştüm.

"Dolayısıyla Enrique yerine Kimi ile anlaştık ve takımın Red Bull Racing olma ihtimali de o zaman ortadan kalktı." dedi.

Bu sözlerinin ardından Red Bull Racing'in Jaguar yerine Sauber'i satın almayı planlayıp planlamadığı sorulan Zehnder,, "Sanırım planlanıyordu." dedi.

Johnny Herbert, Sauber Petronas C17 Fotoğraf: Sutton Images

Sauber koltuğunu kapamayan Bernoldi yine de Arrows ile Formula 1'e giriş yaptı ve sadece ilk altıya puan verilen günlerde mücadele ettiği için iki senelik kariyeri boyunca bir puan bile alamadı.

Takım ise 2006 sezonunda BMW ile anlaştı ve BMW Sauber ismiyle yarıştığı beş sezon boyunca tarihinin en başarılı dönemini geçirdi.

Formula 1'deki varlığını sürdüren Red Bull ise 2004 sezonunun ardından Jaguar'ı satın alarak kendi takımıyla spora giriş yaptı. Adrian Newey gibi başarılı bir tasarımcıyla anlaşan takım, toplam beş pilotlar şampiyonluğu, dört takımlar şampiyonluğu ve 84 zafer kazanmayı başardı.

Şu anda Alfa Romeo ismiyle yarışan Sauber ise, yalnızca 2008 Kanada GP'sinde Robert Kubica ile bir zafer elde edebildi.