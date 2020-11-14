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Formula 1 / Son dakika

"2030'da F1 rüzgar tünelinin yasaklanması, güvenlik açığına neden olur"

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"2030'da F1 rüzgar tünelinin yasaklanması, güvenlik açığına neden olur"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Formula 1'de rüzgar tüneli kullanımının yasaklanmasının güvenlik açığına neden olacağını ancak yasağın 2030'da gelmesi halinde takımların ona göre çalışabileceklerini söyledi.

Portekiz GP sonrasında gerçekleştirilen F1 Komisyonu toplantısında, sporun daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olması görüşmelerinde, rüzgar tüneli yasağı önerisi gündeme geldi.

CFD teknolojisinin gelecek 10 sene içerisinde yeteri kadar gelişebileceği, bu yüzden araç tasarımında sadece CFD teknolojisinin kullanabileceği düşünülüyor.

Wolff, prensipte bu yasağı kabul etse de tehlikelerine dikkat çekti.

Wolff, "Uzun vadede bunun olacağı konusunda bir anlaşma yapıldı. Ancak bu güvenlik konusunu da içeren devasa bir kural değişikliği olur."

"Bu araçların, gezegendeki en hızlı, en yüksek yere basma gücüne sahip araçlar olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden araçları sadece CFD'ye bağlı kalarak canlı olarak pilotlarla test etmek istemeyiz."

"Rüzgar tünellerini 2030'da yasaklamayı hedefleme, herkes için geçerli bir durum. Bu, sporu finansal açıdan daha sürdürülebilir hale getirmede yardımcı olacak." dedi.

 

Renault'dan Marcin Budkowski, tünel yasağının büyük bir mücadele olacağını ancak aradaki süreye bakılırsa tamamen CFD'ye geçişin mümkün olabileceğini söyledi.

Budkowski, "Bu yeni bir konu değil. Bir süredir konuşuluyordu. Bu konudaki kilit nokta, böylesi ciddi teknik düzenlemenin yeteri kadar destek alması."

"Günümüzde rüzgar tünelleri F1 aracının gelişimi için önemli bir parça. Her şeyi sayısal simülasyonla yapmanın riski, ilk yarışa gittiğinizde aracın beklediğinizden tamamen farklı davranması ve her şeyi tersine çevirmenizin zor olması olabilir."

"Bu şekilde insanlar pistle korelasyonu kaybetme riskine sahip olurlar. Rüzgar tüneli, korelasyonun önemli bir parçası. F1 mücadeleyi seviyor. Bundan sonra 10 sene sonra, araç gelişimi için gerekli bir parçayı alacağınızı söylerseniz, simülatörde bunun için çalışmalara başlarız ve bunu yapabiliriz."

"Daha önceden bu konu gündeme geldiğinde hep, iki ya da üç sene sonra yasaklanması gerektiği söylendi. Bu gerçekçi bir hedef değildi. Ancak F1'in sürdürülebilirlik mesajıyla birlikte 10 sene içerisinde bunu yapmayı hedeflemek, gerçekçi bir adım olur." dedi.

Kendisine ait yeni bir rüzgar tüneli inşa eden McLaren, bu yasağa rağmen planlarında değişiklik olmayacağını söyledi.

Takım patronu Andreas Seidl, "F1 Komisyonunda görüştüğümüz konu henüz ilk aşamasında ve konuşulan şey uzun vadeli."

"Uzun vadede CFD'nin hızla gelişmesiyle rüzgar tüneli kullanımı yasaklanabilir ya da ciddi seviyede kısıtlanabilir. Ancak CFD'nin günümüzdeki gelişimine bakarsak, rüzgar tüneli kullanmamanın henüz çok uzağındayız. Bunun farklı sebepleri var."

"Bu yüzden yaptığımız görüşmelerde kısa ya da orta vadede böyle bir şeyin olmayacağını konuştuk." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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