Formula 1 Meksika GP

2027’de sıkıştırma oranı anlık ölçülecek, Mercedes için kötü haber olabilir mi?

İtalyan basınına göre FIA, Mercedes ve Red Bull’un motorlarında tartışma yaratan sıkıştırma oranı uygulamasını sona erdirmek için yeni bir düzenleme üzerinde anlaşmaya vardı. 2027’den itibaren yanma odasına yerleştirilecek sensör, sıkıştırma oranını gerçek zamanlı olarak ölçecek.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 19:40

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Lando Norris, McLaren, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Formula 1’de geçtiğimiz kışın en büyük teknik tartışmalarından biri olan motorların sıkıştırma oranı meselesi, 2027 sezonuyla birlikte çözüme kavuşabilir.

Motorsport.com İtalya'nın haberine göre FIA, 2027’den itibaren yanma odasına yerleştirilecek bir sensör aracılığıyla sıkıştırma oranını anlık olarak ölçmeyi planlıyor.

Bu gelişme, Mercedes’in ve belirli ölçüde Red Bull’un mevcut güç ünitelerinde kullandığı öne sürülen teknik çözümün önüne geçebilir.

Mercedes ve Red Bull’un motorları nasıl avantaj sağladı?

19 Aralık’ta ortaya çıkan tartışma, Mercedes’in ve Red Bull’un motorlarında sıkıştırma oranını yüksek performans koşullarında 18:1 seviyesine çıkarabildiği iddiasıyla başlamıştı.

Oysa 2026 teknik kuralları, sıkıştırma oranını 16:1 ile sınırlandırıyordu.

Ferrari, Audi ve Honda’nın FIA’ya itiraz etmesine rağmen, başlangıçta bu çözümün kurallara aykırı olmadığı değerlendirilmişti. Bunun temel nedeni, sıkıştırma oranındaki artışın motor yüksek sıcaklıklara ulaştığında gerçekleşmesi ve kontrollerin ortam sıcaklığındaki soğuk motorlar üzerinden yapılmasıydı.

FIA, haziran ayında sıcak motor koşullarında da ölçüm yapılacağını açıklamıştı. Bu kontrollerde yağ sıcaklığının 130 dereceye çıkarılması planlanıyordu. Ancak buna rağmen anormal bir değer tespit edilemedi.

Motorsport.com İtalya'nın aktardığına göre teknik delegeler, motor sıcakken güvenli ve doğru ölçüm yapabilecek teşhis ekipmanlarına sahip değildi. Bu nedenle ölçüm için silindir kapağının soğumasını beklemek zorunda kalıyorlardı.

Üstelik mevcut toleranslar, sıkıştırma oranının 16,7:1 seviyesine kadar çıkmasına izin veriyordu. Bu durum, söz konusu teknik avantajın tespit edilmesini daha da zorlaştırıyordu.

Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

2027’de yeni sensör dönemi

Sıcak motor ölçümlerinin gündeme gelmesiyle tartışma bir süre geri planda kalsa da FIA’nın konuyu takip etmeyi sürdürdüğü belirtiliyor.

Motorsport İtalya'nın haberine göre 2027 sezonunda yanma odasına yerleştirilecek sensör, sıkıştırma oranını gerçek zamanlı olarak ölçebilecek.

Böylece FIA’nın antrenman, sıralama veya yarış sonrasında soğuk ya da sıcak motor üzerinde ayrı kontroller yapmasına gerek kalmayacak. Sıkıştırma oranı sınırın üzerine çıktığında sistem bunu anında tespit edebilecek.

Yeni sensörün amacı yalnızca teknik kuralları uygulamak değil, aynı zamanda motor üreticileri arasında maliyetleri artırabilecek yeni bir teknoloji yarışının önüne geçmek.

Henüz FIA tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak mevcut iddialar, 2027 sezonunda sıkıştırma oranı tartışmasının tamamen farklı bir denetim sistemiyle ele alınacağını gösteriyor.

Sıkıştırma oranı nedir?

Sıkıştırma oranı, içten yanmalı bir motorda pistonun en alt konumundayken silindir içindeki maksimum hacim ile piston en üst konumdayken oluşan minimum hacim arasındaki oranı ifade eder.

Bu değer, hava-yakıt karışımının yanma gerçekleşmeden önce ne kadar sıkıştırıldığını gösterir. Sıkıştırma oranının artırılması, uygun koşullarda motorun verimliliğini ve performansını yükseltebilir.

2027’de planlanan yeni sensör sistemiyle FIA, bu değerin motorun çalışma koşullarından bağımsız olarak 16:1 sınırını aşmasını engellemeyi hedefliyor.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Cadillac F1 satılıyor mu? Takım için 3 milyar dolarlık teklif iddiası

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Kemal Şengül





Cadillac F1 satılıyor mu? Takım için 3 milyar dolarlık teklif iddiası



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



11 dk



Cadillac F1 satılıyor mu? Takım için 3 milyar dolarlık teklif iddiası





İddia: Haas, São Paulo ve Las Vegas GP’lerinde Ocon yerine Camara ile yarışacak



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



12 dk



İddia: Haas, São Paulo ve Las Vegas GP’lerinde Ocon yerine Camara ile yarışacak





Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



20 dk



Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!

Son Haberler





2027’de sıkıştırma oranı anlık ölçülecek, Mercedes için kötü haber olabilir mi?



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



3 dk



2027’de sıkıştırma oranı anlık ölçülecek, Mercedes için kötü haber olabilir mi?





Cadillac F1 satılıyor mu? Takım için 3 milyar dolarlık teklif iddiası



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



11 dk



Cadillac F1 satılıyor mu? Takım için 3 milyar dolarlık teklif iddiası





İddia: Haas, São Paulo ve Las Vegas GP’lerinde Ocon yerine Camara ile yarışacak



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



12 dk



İddia: Haas, São Paulo ve Las Vegas GP’lerinde Ocon yerine Camara ile yarışacak





Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



20 dk



Şampiyon Antonelli'ye Mercedes'ten büyük bonus, yeni kontrat da yolda!

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol