Formula 1
2027 Türkiye GP Paddock Club fiyatları açıklandı!
F1 Experiences, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Grand Prix'sinin Paddock Club paketlerinin fiyatlarını açıkladı.
Zeynep Taş
Düzenlendi: 17 Kas 2026 14:05
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 1, 2027 sezonunda 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'a geri dönecek.
Serinin ülkemize dönüşünün resmileşmesinden bu yana bilet fiyatları merak konusu olurken; Formula 1’in resmi bilet, konaklama ve seyahat ortağı olan F1 Experiences'in web sitesinde Paddock Club paketlerinin fiyatları yayınlandı.
Açıklanana göre paket fiyatları şu şekilde:
Paddock Club™ | F1® Experiences Suite: ₺442.224,40
Paddock Club™ | F1® Experiences Suite paketine dahil olanlar:
- Her şey dahil, özel olarak hazırlanmış yerel yemek menüleri
- Alkollü ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere sınırsız içecek servisi sunan birinci sınıf açık barlar
- Canlı pist yayını ve daha fazlasını sunan büyük televizyonlar
- Pit yolu yürüyüşü
- Rehber eşliğinde bir günlük padok turu
Paddock Club™ | Audi Revolut F1® Team Club Suite: ₺529.371,68
- Her şey dahil, özel olarak hazırlanmış yerel yemek menüleri
- Alkollü ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere sınırsız içecek servisi sunan birinci sınıf açık barlar
- Canlı pist yayını ve daha fazlasını sunan büyük televizyonlar
- Pit yolu yürüyüşü
- Bir günlük Audi Revolut F1 Takımı garaj ziyareti
- Audi Revolut F1 Takımı'nın ürünleriyle dolu özel bir hediye çantası
Paddock Club™ | TGR Haas F1® Team Club Suite: ₺566.742,75
- Her şey dahil, özel olarak hazırlanmış yerel yemek menüleri
- Alkollü ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere sınırsız içecek servisi sunan birinci sınıf açık barlar
- Canlı pist yayını ve daha fazlasını sunan büyük televizyonlar
- Pit yolu yürüyüşü
- Bir günlük TGR Haas F1 Takımı garaj ziyareti
- TGR Haas F1 Takımı'nın ürünleriyle dolu özel bir hediye çantası
Legend | F1® Experiences Suite: ₺660.222,34
- Her şey dahil, özel olarak hazırlanmış yerel yemek menüleri
- Alkollü ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere sınırsız içecek servisi sunan birinci sınıf açık barlar
- Canlı pist yayını ve daha fazlasını sunan büyük televizyonlar
- Pit yolu yürüyüşü
- Padok erişimi sağlayan bir günlük Paddock Pass sahipliği
- Yarış sonrası podyum kutlamasına katılım
- F1 Authentics'te sunulan ürün yelpazesinden dilediğiniz bir hediye
House 44 at F1 Paddock Club™: ₺871.991,77
- F1 Paddock Club'daki House 44 süitine üç günlük erişim.
- Pit yolu yürüyüşü
- Pist turu (müsaitlik durumuna bağlı olarak)
- Rehber eşliğinde padok turu
- Yarış sonrası podyum kutlamasına katılım (yer durumuna bağlı olarak)
- House 44 misafirleri için özel olarak hazırlanmış, perde arkası etkinlikler
- Lewis Hamilton'ı veya hafta sonu boyunca diğer VIP konukları görme fırsatı
Ancak bu fiyatlara konaklamanın dahil olmadığını da belirtmek gerek. 4 gecelik otel konaklaması ve otelden piste transfer için yaklaşık 140 bin TL ekstra ücret ödenmesi gerekiyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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