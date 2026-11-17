Formula 1

2027 Türkiye GP Paddock Club fiyatları açıklandı!

F1 Experiences, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleşecek Türkiye Grand Prix'sinin Paddock Club paketlerinin fiyatlarını açıkladı.

Zeynep Taş

Düzenlendi: 17 Kas 2026 14:05

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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1, 2027 sezonunda 1-3 Ekim tarihleri arasında İstanbul Park'a geri dönecek.

Serinin ülkemize dönüşünün resmileşmesinden bu yana bilet fiyatları merak konusu olurken; Formula 1’in resmi bilet, konaklama ve seyahat ortağı olan F1 Experiences'in web sitesinde Paddock Club paketlerinin fiyatları yayınlandı.

Açıklanana göre paket fiyatları şu şekilde:

Paddock Club™ | F1® Experiences Suite: ₺442.224,40

Paddock Club™ | F1® Experiences Suite paketine dahil olanlar:

Her şey dahil, özel olarak hazırlanmış yerel yemek menüleri

Alkollü ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere sınırsız içecek servisi sunan birinci sınıf açık barlar

Canlı pist yayını ve daha fazlasını sunan büyük televizyonlar

Pit yolu yürüyüşü

Rehber eşliğinde bir günlük padok turu

Paddock Club™ | Audi Revolut F1® Team Club Suite: ₺529.371,68

Her şey dahil, özel olarak hazırlanmış yerel yemek menüleri

Alkollü ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere sınırsız içecek servisi sunan birinci sınıf açık barlar

Canlı pist yayını ve daha fazlasını sunan büyük televizyonlar

Pit yolu yürüyüşü

Bir günlük Audi Revolut F1 Takımı garaj ziyareti

Audi Revolut F1 Takımı'nın ürünleriyle dolu özel bir hediye çantası

Paddock Club™ | TGR Haas F1® Team Club Suite: ₺566.742,75

Her şey dahil, özel olarak hazırlanmış yerel yemek menüleri

Alkollü ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere sınırsız içecek servisi sunan birinci sınıf açık barlar

Canlı pist yayını ve daha fazlasını sunan büyük televizyonlar

Pit yolu yürüyüşü

Bir günlük TGR Haas F1 Takımı garaj ziyareti

TGR Haas F1 Takımı'nın ürünleriyle dolu özel bir hediye çantası

Legend | F1® Experiences Suite: ₺660.222,34

Her şey dahil, özel olarak hazırlanmış yerel yemek menüleri

Alkollü ve alkolsüz içecekler dahil olmak üzere sınırsız içecek servisi sunan birinci sınıf açık barlar

Canlı pist yayını ve daha fazlasını sunan büyük televizyonlar

Pit yolu yürüyüşü

Padok erişimi sağlayan bir günlük Paddock Pass sahipliği

Yarış sonrası podyum kutlamasına katılım

F1 Authentics'te sunulan ürün yelpazesinden dilediğiniz bir hediye

House 44 at F1 Paddock Club™: ₺871.991,77

F1 Paddock Club'daki House 44 süitine üç günlük erişim.

Pit yolu yürüyüşü

Pist turu (müsaitlik durumuna bağlı olarak)

Rehber eşliğinde padok turu

Yarış sonrası podyum kutlamasına katılım (yer durumuna bağlı olarak)

House 44 misafirleri için özel olarak hazırlanmış, perde arkası etkinlikler

Lewis Hamilton'ı veya hafta sonu boyunca diğer VIP konukları görme fırsatı

Ancak bu fiyatlara konaklamanın dahil olmadığını da belirtmek gerek. 4 gecelik otel konaklaması ve otelden piste transfer için yaklaşık 140 bin TL ekstra ücret ödenmesi gerekiyor.

Fikrinizi almak istiyoruz!

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- Motorsport.com Ekibi

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