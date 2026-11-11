Formula 1 Sao Paulo GP
2027 Formula 1 sezonu Malezya’da başlayabilir
Orta Doğu’daki güvenlik sorunları, 2027 Formula 1 takviminin açılış yarışlarını da riske atıyor. Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’lerinin düzenlenememesi durumunda sezonun Malezya’daki Sepang Pisti’nde başlaması gündemde.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 11 Kas 2026 10:27
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Bahreyn bayrağı Sakhir Kulesi'nin üzerinde dalgalanıyor
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Formula 1, 2026 sezonunun Katar ve Abu Dhabi yarışlarının planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini doğrulasa da Orta Doğu’daki gelişmeler gelecek sezonun takvimi üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırmış değil.
2027 sezonunun Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix’leriyle başlaması planlanıyor. Ancak bölgedeki güvenlik koşullarının kötüleşmesi ihtimaline karşı Formula 1 yönetimi alternatif senaryolar üzerinde çalışıyor.
Mevcut durumda Bahreyn’deki durumun daha istikrarlı olduğu değerlendirilirken Suudi Arabistan için aynı şey söylenemiyor. Yemen’de son dönemde tırmanan çatışmaların ardından birçok ülkenin Suudi Arabistan’a yönelik seyahat uyarılarını artırması, Cidde Grand Prix’sinin düzenlenmesini de belirsiz hâle getirdi.
Gelecek yılın başına kadar bölgede önemli bir iyileşme yaşanmaması durumunda mart ayında yapılması planlanan Suudi Arabistan Grand Prix’sinin iptal edilmesi gündeme gelebilir.
Bahrain flag
Fotoğraf: Shameem Fahath / Motorsport Network
Bahreyn de iptal edilirse adres Sepang
Suudi Arabistan yarışının düzenlenememesi hâlinde 2027 sezonunun mevcut plana göre 14 Mart’ta Bahreyn’de başlaması, ikinci yarışın ise 4 Nisan’da Avustralya’da yapılması bekleniyor.
Ancak güvenlik koşulları Bahreyn Grand Prix’sinin de gerçekleştirilmesine izin vermezse Formula 1’in öncelikli alternatifi Malezya olacak. Bu senaryoda sezonun açılış yarışı, Sepang Uluslararası Pisti’nde düzenlenecek. Ayrıca şubat ayında yapılması planlanan sezon öncesi testlerin de aynı pistte gerçekleştirilmesi gündemde.
Malezya seçeneği, yalnızca pistin organizasyona uygunluğu nedeniyle değil, lojistik açıdan da avantaj sağlıyor. Sepang’dan Avustralya, Japonya ve Çin’deki sonraki yarışlara ekipman ve kargo gönderiminin kolay olması, bu ihtimali Formula 1 yönetimi açısından cazip kılıyor.
Bununla birlikte 2027 sezonunun nerede başlayacağına ilişkin kararın mümkün olduğunca geç verilmesi bekleniyor. Formula 1, 2026 sezonunun son yarışları öncesinde Katar ve Abu Dhabi için yaşanan belirsizlikte olduğu gibi, önceliği daha önce açıklanan takvimi korumaya verecek.
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- Motorsport.com Ekibi
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